Глава орловского департамента промышленности может стать мэром Мценска
08.10.2026, 11:13
Денис Леонов покинул пост члена правительства Орловской области — руководителя департамента промышленности и торговли региона. Как сообщил «Ъ-Черноземье» источник в региональной власти, его рекомендуют на пост мэра Мценска.
В ЕГРЮЛ изменения пока не отражены. Официально их не комментируют.
Господин Леонов руководил департаментом с ноября 2023 года. До этого с 2017 года он занимал должность генерального директора подконтрольного областным властям АО «Орелтеплоэнерго». В 2013–2015 годах был заместителем главы компании.
В середине августа ушел в отставку бывший заместитель Дениса Леонова — Анатолий Новиков. Бывший замглавы департамента сообщал на своей странице во «Вконтакте», что открыт для новых предложений и перспективных проектов.
В конце прошлой недели Мценский горсовет депутатов сообщил, что одобрил досрочное прекращение полномочий Андрея Беляева на посту мэра города, который он занимал с октября 2025 года. Уточнялось, что он написал заявление об отставке по собственному желанию в связи с избранием в горсовет.
В начале сентября мценские депутаты приняли изменения в устав города, согласно которым мэр будет избираться из числа кандидатов, представленных губернатором.