Глава орловского департамента промышленности может стать мэром Мценска

В конце прошлой недели Мценский горсовет депутатов сообщил, что одобрил досрочное прекращение полномочий Андрея Беляева на посту мэра города, который он занимал с октября 2025 года. Уточнялось, что он написал заявление об отставке по собственному желанию в связи с избранием в горсовет.