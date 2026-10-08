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Выпуск газеты №186«Ъ» Газета
Черноземье

Глава орловского департамента промышленности может стать мэром Мценска

08.10.2026, 11:13
Денис Леонов покинул пост члена правительства Орловской области — руководителя департамента промышленности и торговли региона. Как сообщил «Ъ-Черноземье» источник в региональной власти, его рекомендуют на пост мэра Мценска.
Бывший руководитель департамента промышленности и торговли Орловской области Денис Леонов

Бывший руководитель департамента промышленности и торговли Орловской области Денис Леонов

Департамент промышленности и торговли Орловской области

В ЕГРЮЛ изменения пока не отражены. Официально их не комментируют.

Господин Леонов руководил департаментом с ноября 2023 года. До этого с 2017 года он занимал должность генерального директора подконтрольного областным властям АО «Орелтеплоэнерго». В 2013–2015 годах был заместителем главы компании.

В середине августа ушел в отставку бывший заместитель Дениса Леонова — Анатолий Новиков. Бывший замглавы департамента сообщал на своей странице во «Вконтакте», что открыт для новых предложений и перспективных проектов.
В конце прошлой недели Мценский горсовет депутатов сообщил, что одобрил досрочное прекращение полномочий Андрея Беляева на посту мэра города, который он занимал с октября 2025 года. Уточнялось, что он написал заявление об отставке по собственному желанию в связи с избранием в горсовет.
В начале сентября мценские депутаты приняли изменения в устав города, согласно которым мэр будет избираться из числа кандидатов, представленных губернатором.
О причинах затягивания принятия этого решения — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова