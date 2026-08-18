Анатолий Новиков покинул пост замруководителя орловского департамента промторга

Пост заместителя руководителя департамента промышленности и торговли Орловской области покинул Анатолий Новиков. Об этом бывший чиновник сообщил на своей странице во «Вконтакте». По словам господина Новикова, 17 августа стало его последним рабочим днем в правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший замначальника департамента промышленности и торговли Орловской области Анатолий Новиков

Фото: Департамент промышленности и торговли Орловской области Бывший замначальника департамента промышленности и торговли Орловской области Анатолий Новиков

Фото: Департамент промышленности и торговли Орловской области

Господин Новиков подчеркнул, что остается открыт для новых предложений и перспективных проектов.

В правительстве Орловской области «Ъ-Черноземье» сообщили, что не располагают подробной информацией об уходе чиновника с поста и о новых кандидатах на должность.

Анатолий Новиков упоминается в сообществе «Департамент промышленности и торговли» во «Вконтакте» как замруководителя ведомства с 26 февраля 2021 года.

В марте «Ъ-Черноземье» сообщал, что Константина Бобракова утвердили в должности члена правительства Орловской области — руководителя департамента здравоохранения.

Мария Свиридова