Анатолий Новиков покинул пост замруководителя орловского департамента промторга
Пост заместителя руководителя департамента промышленности и торговли Орловской области покинул Анатолий Новиков. Об этом бывший чиновник сообщил на своей странице во «Вконтакте». По словам господина Новикова, 17 августа стало его последним рабочим днем в правительстве.
Бывший замначальника департамента промышленности и торговли Орловской области Анатолий Новиков
Фото: Департамент промышленности и торговли Орловской области
Господин Новиков подчеркнул, что остается открыт для новых предложений и перспективных проектов.
В правительстве Орловской области «Ъ-Черноземье» сообщили, что не располагают подробной информацией об уходе чиновника с поста и о новых кандидатах на должность.
Анатолий Новиков упоминается в сообществе «Департамент промышленности и торговли» во «Вконтакте» как замруководителя ведомства с 26 февраля 2021 года.
В марте «Ъ-Черноземье» сообщал, что Константина Бобракова утвердили в должности члена правительства Орловской области — руководителя департамента здравоохранения.