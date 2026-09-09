Кандидатов на должность мэра орловского Мценска будет назначать губернатор

Депутаты Мценского городского совета Орловской области 4 сентября приняли изменения в Устав города, поменяв порядок избрания главы муниципалитета. Это следует из опубликованных на сайте горсовета документов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Орловской области Андрей Клычков

Фото: Константин Франовский / Коммерсантъ Губернатор Орловской области Андрей Клычков

Фото: Константин Франовский / Коммерсантъ

Теперь мэр Мценска будет избираться городским советом из числа кандидатов, представленных губернатором Орловской области, открытым голосованием большинством от установленной численности депутатов, следует из текста решения.

«Орелтаймс» сообщал, что часть депутатов предлагала пригласить на сессию губернатора Андрея Клычкова, чтобы он лично объяснил необходимость изменений. Однако этого не произошло. Мценский горсовет пошел на изменения вслед за Ливнами, где депутаты также не с первого раза приняли аналогичные поправки.

В отличие от Ливен, где ЕР занимает две трети мест в горсовете, в Мценске депутатский корпус разнообразен: в совет входят 13 единороссов, девять коммунистов, восемь представителей СР, а также один парламентарий от ЛДПР.

Это третья попытка изменить процедуру. Предыдущие сессии, 7 и 21 августа, оказались безрезультатными из-за отсутствия кворума: депутаты фракции «Справедливой России» бойкотировали заседания, выступая против новой модели выборов. При этом 21 августа на заседание и вовсе не явились две трети парламентариев, что сделало невозможным принятие поправок. Тогда же депутат областного совета и лидер орловской ячейки СР Руслан Перелыгин связывал позицию несогласных с «губернаторской моделью» выборов.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье» «Кворум мценского уезда».

Анна Швечикова