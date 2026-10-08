В Тюмени 11-летний зацепер разбил голову, упав с автобуса
08.10.2026, 10:51
Первое ДТП с участием ребенка-зацепера произошло в Тюмени, сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области. Инцидент с 11-летним школьником случился днем 7 октября на ул. Малой Боровской, 5.
По информации очевидцев, ребенок зацепился за кузов автобуса на остановке, проехал несколько метров и упал на проезжую часть перед машиной. Он получил травму головы. При этом он был не один — подобным образом на автобусах катались еще как минимум два подростка. Номер автобуса, с которого упал школьник, устанавливается, а водитель объявлен в розыск.
Сотрудники Госавтоинспекции проводят уроки дорожной безопасности в школах, объясняя детям опасность таких действий на дороге. При этом ранее о появлении зацеперов сообщалось в центральной и заречной частях Тюмени.
Напомним, с начала года в Тюменской области выявили случаи зацепинга с двумя детьми, которые снаружи ездили на поездах.