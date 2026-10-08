В Тюмени 11-летний зацепер разбил голову, упав с автобуса

По информации очевидцев, ребенок зацепился за кузов автобуса на остановке, проехал несколько метров и упал на проезжую часть перед машиной. Он получил травму головы. При этом он был не один — подобным образом на автобусах катались еще как минимум два подростка. Номер автобуса, с которого упал школьник, устанавливается, а водитель объявлен в розыск.