На СвЖД с начала года выявили более 70 несовершеннолетних зацеперов

На Свердловской железной дороге (СвЖД) с начала 2026 года железнодорожники и сотрудники транспортной полиции выявили более 70 несовершеннолетних зацеперов — с ними и родителями были проведены профилактические беседы, сообщили в пресс-службе СвЖД. Количество нарушений выросло в 6,5 раза относительно первых семи месяцев года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков / Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков / Коммерсантъ

В Пермском крае зафиксированы 42 случая зацепинга — в этом регионе трое подростков получили травмы, один из них погиб. В остальных регионах на территориях СвЖД жертв не было, но в Свердловской области были выявлены 27 детей, которые ездили на поездах снаружи, в Тюменской области — двое. Еще одного зацепера застали в Новом Уренгое (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО). Чаще всего зацеперов обнаруживают возле крупных населенных пунктов:

Пермский край: участки Пермь-Сортировочная — Курья, Курья — Верещагино, Чусовская — Шибаново, станции Голованово, Мотовилиха, КамГЭС в пригороде Перми;

Свердловская область: станции Екатеринбург-Пассажирский, Екатеринбург-Сортировочный, Компрессорный завод, Шарташ, Лечебный, о.п. Ботаническая и ВИЗ, а также станции Смычка в Нижнем Тагиле, Нейва;

перегоны Тюмень — Войновка и Ноябрьск-1 — Ноябрьск-2.

Перед началом учебного года проходит общероссийская межведомственная акция «Безопасный транспорт». В парках, загородных лагерях и на набережных железнодорожники, полиция, общественники и другие проводят разъяснительную работу с подростками. Им объясняют, что удар током от проводов контактной сети приводит к мгновенной смерти — напряжение составляет от 3 до 27 тыс. вольт. А падение с крыши вагона при движении поезда сопоставимо с падением с 20-метровой высоты. Для усвоения правил проводятся квесты, квизы, викторины.

Ирина Пичурина