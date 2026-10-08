Правда, стоит сказать, что на турнире в Пекине Джоковичу было не просто физически: он сгибался пополам, тяжело дышал, и порой на его лице появлялась гримаса боли. Но это не помешало ему обыграть всех сильнейших, включая Александра Зверева, который по итогам 2026 года должен стать первой ракеткой мира. Эта победа в Пекине позволила сербу вернуться в топ-10 рейтинга ATP. Но добраться до тех вершин, которые он брал еще два-три года назад, Джокович уже вряд ли сможет, считает заслуженный тренер России Борис Собкин: