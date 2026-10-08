«Он сгибался пополам, тяжело дышал»
Владимир Осипов — о титулах Новака Джоковича и его дальнейшей карьере
08.10.2026, 11:40
Сербский теннисист Новак Джокович выиграл еще один турнир ATP: он стал первым в Пекине. Теперь в 39 лет у серба 102 трофея. Больше только у Роджера Федерера и Джимми Коннорса.
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На фоне футбольных тяжеловесов — Лео Месси, который прощался со сборной Аргентины, и Криштиану Роналду, который хочет вернуться в команду Португалии, — в тени остался другой великий ветеран (теннисный) — Новак Джокович. Да, он выиграл не суперпрестижный турнир ATP 500 (цифра означает, сколько рейтинговых очков может взять спортсмен, и это соревнование на две ступеньки ниже турниров Большого шлема). Только вот в таком возрасте в новейшей истории это еще никому не удавалось.
Лишь в далеком 1977-м австралиец Кен Розуолл побеждал в 43 года, но теннис с тех времен сильно изменился. При этом серб пока завершать карьеру не собирается и правильно делает, считает экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников:
«Мы до конца не можем определить возможности человеческого организма, на что он способен. В мое время тяжело было представить, что кто-то будет играть до такого возраста. Хотя был Джимми Коннорс, но он не претендовал на то, чтобы выигрывать турниры и стоять в мировой элите. Все сугубо от самого Джоковича зависит. Если он знает свой организм, если он успевает за молодыми, то почему нет».
Правда, стоит сказать, что на турнире в Пекине Джоковичу было не просто физически: он сгибался пополам, тяжело дышал, и порой на его лице появлялась гримаса боли. Но это не помешало ему обыграть всех сильнейших, включая Александра Зверева, который по итогам 2026 года должен стать первой ракеткой мира. Эта победа в Пекине позволила сербу вернуться в топ-10 рейтинга ATP. Но добраться до тех вершин, которые он брал еще два-три года назад, Джокович уже вряд ли сможет, считает заслуженный тренер России Борис Собкин:
«Возраст есть возраст. Хотя он, безусловно, суперчеловек в этом смысле, суперигрок. Но все равно».
Сам Джокович настроен позитивно. В Пекине он говорил, что хочет сыграть на Олимпиаде 2028 года — в тот момент ему уже стукнет 41 год. Так что, если верить планам серба, в следующем сезоне он будет выходить на корт регулярно. Правда, претендовать на победу в турнирах Большого шлема он уже не сможет, уверен теннисный обозреватель “Ъ” Евгений Федяков:
«Несмотря на все разговоры о том, что Джокович еще может выиграть 25-й турнир Большого шлема, этого не случится. Он его может выиграть, только если вся элита просто опростоволосится. Но шансов на это практически нет — все-таки время Джоковича прошло».
Стать самым титулованным теннисистом в истории у Джоковича тоже вряд ли получится, для этого ему нужно выиграть еще восемь турниров. Но как бы ни играл серб в следующем сезоне, внимание спонсоров к своей персоне он точно привлечет. Например, в 2026 году он заработал чуть больше $30 млн и занимает шестое место по доходам среди всех теннисистов планеты.