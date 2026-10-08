Reuters: транзит судов в Ормузском проливе упал до минимума за два месяца
08.10.2026, 09:55
Через Ормузский пролив 6 октября прошло всего семь коммерческих судов, следует из данных аналитической компании Kpler. Это стало самым низким показателем с 23 июля, сообщает Reuters.
По данным компании, основное снижение пришлось на перевалку грузов борт-в-борт (STS). «Объем перевозок нефти через пролив сократился на 27% по сравнению с пиковым показателем... неделей ранее, составив не менее 10,1 млн баррелей в день. Это соответствует среднему показателю сентября, но составляет 74% от довоенного уровня»,— уточнили аналитики Kpler.
При этом экспорт нефти с побережья Красного моря и Оманского залива за время конфликта вырос более чем в два раза, до 6,7 млн баррелей в сутки. Это позволяет компенсировать потери от снижения транзита через Ормузский пролив, отмечает агентство.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась в начале июля после срыва мирного соглашения Ирана и США. Стороны возобновили удары по объектам друг друга. США ввели морскую блокаду иранских портов, а Иран объявил о закрытии Ормузского пролива. Иран готов возобновить судоходство через пролив в течение семи дней, если США ослабят военное давление и снимут блокаду с иранских портов.