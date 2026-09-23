Reuters узнало условия Ирана для открытия Ормузского пролива
Иран готов возобновить судоходство через Ормузский пролив в течение семи дней, если США ослабят военное давление и снимут блокаду с иранских портов. Об этом Reuters сообщил высокопоставленный иранский чиновник.
«США должны официально объявить о своем намерении решить вопрос дипломатическим путем, а затем согласовать график дальнейшего продвижения этого процесса»,— сказал собеседник агентства. Он добавил, что передать условия Ирана в Нью-Йорке поручено делегации на Генеральной Ассамблее ООН. Предложение Тегерана уже поступало американской стороне через посредников 16 сентября, отметил источник.
По информации иранских государственных СМИ, глава МИД Ирана Аббас Аракчи на полях Генассамблеи встречался со спецпосланником США Стивом Уиткоффом и передал требования: немедленное снятие военно-морской блокады, разморозка иранских активов и прекращение боевых действий на всех фронтах.
Собеседник Reuters назвал Генассамблею «золотой возможностью для США вернуться к дипломатии». Он также предупредил, что в случае возобновления боевых действий США ответный удар Тегерана последует «без каких-либо ограничений и оглядок».
Снятие ограничений на заход судов в иранские порты и свободный транзит через Ормузский пролив — разные режимы. В апреле 2026 года США заявляли, что их блокада распространяется на суда, следующие в иранские порты и из них, но не должна препятствовать проходу в неиранские порты. При этом, по позиции Ирана, даже подписанная сделка сама по себе не запускает судоходство — для этого Вашингтону необходимо выполнить отдельные условия Тегерана.
Промежуточным вариантом может стать маршрут с входом в пролив через иранские воды и выходом через оманские. В августе 2026 года такую схему описывали как временную, рассчитанную на два—четыре месяца; она не означала полноценного открытия пролива.
Цена нестабильного режима прохода быстро ложится на перевозки: аналитики Barclays и ING оценивали, что даже короткая пауза повышает стоимость фрахта и страхования. В апреле 2026 года восстановление движения уже продлилось лишь сутки и сменилось новым закрытием.