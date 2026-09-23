Reuters узнало условия Ирана для открытия Ормузского пролива

Иран готов возобновить судоходство через Ормузский пролив в течение семи дней, если США ослабят военное давление и снимут блокаду с иранских портов. Об этом Reuters сообщил высокопоставленный иранский чиновник.

«США должны официально объявить о своем намерении решить вопрос дипломатическим путем, а затем согласовать график дальнейшего продвижения этого процесса»,— сказал собеседник агентства. Он добавил, что передать условия Ирана в Нью-Йорке поручено делегации на Генеральной Ассамблее ООН. Предложение Тегерана уже поступало американской стороне через посредников 16 сентября, отметил источник.

По информации иранских государственных СМИ, глава МИД Ирана Аббас Аракчи на полях Генассамблеи встречался со спецпосланником США Стивом Уиткоффом и передал требования: немедленное снятие военно-морской блокады, разморозка иранских активов и прекращение боевых действий на всех фронтах.

Собеседник Reuters назвал Генассамблею «золотой возможностью для США вернуться к дипломатии». Он также предупредил, что в случае возобновления боевых действий США ответный удар Тегерана последует «без каких-либо ограничений и оглядок».