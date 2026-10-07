«Вывод неутешительный»
Дмитрий Дризе — о кризисе британского либерализма
07.10.2026, 18:19
В Великобритании задержали уже седьмого подозреваемого в подготовке теракта возле авиабазы Fairford. По данным Sky News, им оказался 22-летний британец. Ранее Дональд Трамп принял решение вывести с этой базы 12 стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer. Президент США открыто обвинил союзников в слабости и неспособности защитить важнейший стратегический объект. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что правительство лейбористов может скоро пасть.
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Предыстория такова. На базе Фэрфорд размещались 12 стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer, которые использовались в том числе для ударов по Ирану. В июле 2026 года Тегеран объявил этот объект «законной военной целью». Дальше начинается самое интересное. В ночь на 27 сентября женщина-фермер сообщила в полицию о трех подозрительных фургонах возле деревни Уэлфорд, в полутора километрах от базы. Спецслужбы задержали пятерых британцев. Позже взяли и шестого — с двойным гражданством Великобритании и Ирана. 6 октября задержали седьмого фигуранта, тоже британца.
В фургонах обнаружили несколько канистр с бензином, средства связи и карты окрестностей авиабазы. Все это очень походило на рекогносцировку. Основная версия на сегодня такова: готовилась масштабная атака на суперважный стратегический объект с применением беспилотников. По факту получается, что если бы не бдительная фермерша, могло бы случиться непоправимое. К слову, так нередко бывает. Очередное 11 сентября, видимо, предотвратили во многом благодаря человеку, не имеющему отношения к спецслужбам.
Как бы то ни было, гуманный британский суд отпустил шестерых подозреваемых под залог. Таков закон. Улик при них не обнаружено, значит, доказательств нет. Узнав об этом, Трамп пришел в ярость и обвинил союзников, в частности правительство Энди Бернема, в мягкотелости и халатности.
В итоге Пентагон принял решение вывести все 12 бомбардировщиков с базы Фэрфорд обратно на континентальную часть Соединенных Штатов.
Журналисты пытались поддеть главу Белого дома, мол, вы сбегаете. По словам Трампа, зачем оставлять самолеты там, где их не могут защитить. Логично.
Можно было бы в очередной раз сказать, что британский лев под влиянием левых идей превратился в пугливого котенка, способного лишь на красивые лозунги. Тем не менее вывод неутешительный. Мир живет в условиях войны, и в такой ситуации строительство социализма и левой демократии пора сворачивать. Впереди серьезное переформатирование власти. Можно назвать это разворотом к авторитаризму. Кажется, что по-другому уже невозможно, иначе все вокруг просто развалится. Плохо это или хорошо? Раньше нужно было думать, когда решили социализм строить.