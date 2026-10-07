Можно было бы в очередной раз сказать, что британский лев под влиянием левых идей превратился в пугливого котенка, способного лишь на красивые лозунги. Тем не менее вывод неутешительный. Мир живет в условиях войны, и в такой ситуации строительство социализма и левой демократии пора сворачивать. Впереди серьезное переформатирование власти. Можно назвать это разворотом к авторитаризму. Кажется, что по-другому уже невозможно, иначе все вокруг просто развалится. Плохо это или хорошо? Раньше нужно было думать, когда решили социализм строить.