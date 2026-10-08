За сутки при ударах ВСУ в Белгородской области погиб ребенок, 9 человек ранены
В селе Принцевка в результате атаки также пострадали четыре мирных жителя, в том числе ребенок. Женщины 47 и 72 лет, 60-летний мужчина и 11-летняя девочка госпитализированы.
В поселке Разумное Белгородского округа из-за детонации БПЛА пострадал 14-летний подросток. Он продолжит лечение амбулаторно.
На хуторе Масычево Грайворонского округа в результате атаки беспилотника на территории предприятия пострадал мужчина. Дальнейшее лечение он пройдет амбулаторно.
В поселке Ракитное Ракитинского округа из-за атаки БПЛА на легковой автомобиль были ранены двое мужчин. Один пострадавший остается в стационаре, второго после оказания помощи отпустили на амбулаторное лечение. На автодороге Ракитное — Томаровка вечером в результате атаки беспилотника на грузовой автомобиль пострадал еще один мирный житель. С осколочными ранениями поясницы и ноги он обратился в Томаровскую районную больницу, после чего его госпитализировали в больницу №2 Белгорода.
Удары наносились по Алексеевскому, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Вейделевскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Корочанскому, Красногвардейскому, Краснояружскому, Новооскольскому, Ракитянскому, Ровеньскому, Старооскольскому, Шебекинскому и Яковлевскому округам. ВСУ 15 раз применили артиллерию и реактивные системы залпового огня, еще 17 раз сбрасывали взрывные устройства с беспилотников. Расчеты ПВО и другие задействованные подразделения сбили и подавили 156 БПЛА.