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Выпуск газеты №186«Ъ» Газета
Черноземье

За сутки при ударах ВСУ в Белгородской области погиб ребенок, 9 человек ранены

08.10.2026, 09:59
ВСУ 117 раз атаковали Белгородскую область за минувшие сутки. В результате ракетного обстрела села Принцевка Валуйского округа погибла 11-летняя девочка. Еще девять человек в регионе получили ранения, в том числе один ребенок. Об этом сообщил губернатор региона Александр Шуваев.

Егор Снетков / Коммерсантъ

  • В селе Принцевка в результате атаки также пострадали четыре мирных жителя, в том числе ребенок. Женщины 47 и 72 лет, 60-летний мужчина и 11-летняя девочка госпитализированы.

  • В поселке Разумное Белгородского округа из-за детонации БПЛА пострадал 14-летний подросток. Он продолжит лечение амбулаторно.

  • На хуторе Масычево Грайворонского округа в результате атаки беспилотника на территории предприятия пострадал мужчина. Дальнейшее лечение он пройдет амбулаторно.

  • В поселке Ракитное Ракитинского округа из-за атаки БПЛА на легковой автомобиль были ранены двое мужчин. Один пострадавший остается в стационаре, второго после оказания помощи отпустили на амбулаторное лечение. На автодороге Ракитное — Томаровка вечером в результате атаки беспилотника на грузовой автомобиль пострадал еще один мирный житель. С осколочными ранениями поясницы и ноги он обратился в Томаровскую районную больницу, после чего его госпитализировали в больницу №2 Белгорода.

Удары наносились по Алексеевскому, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Вейделевскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Корочанскому, Красногвардейскому, Краснояружскому, Новооскольскому, Ракитянскому, Ровеньскому, Старооскольскому, Шебекинскому и Яковлевскому округам. ВСУ 15 раз применили артиллерию и реактивные системы залпового огня, еще 17 раз сбрасывали взрывные устройства с беспилотников. Расчеты ПВО и другие задействованные подразделения сбили и подавили 156 БПЛА.

По данным Минобороны, в ночь на 8 октября над российскими регионами ликвидировали 399 БПЛА. В Черноземье дроны перехватили и сбили не только над Белгородской, но и над Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской и Тамбовской областями.
За предыдущие сутки ВСУ атаковали территорию Белгородской области 114 раз. В результате были ранены семь человек

Мария Свиридова