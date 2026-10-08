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Выпуск газеты №186«Ъ» Газета
Происшествия

Обломки БПЛА упали в промзоне башкирского Салавата

08.10.2026, 10:11
Возгорание возникло в промзоне Салавата в Башкирии после падения обломков БПЛА. Пострадавших нет, сообщил глава администрации города Марат Загидуллин.
По словам чиновника, обломки нескольких беспилотников упали в промзоне. Предприятие продолжает работать, его название не приводится. На месте работают экстренные службы.
За ночь силы ПВО уничтожили над Россией 399 БПЛА. В Краснодаре также произошел пожар на предприятии после падения обломков БПЛА. Обошлось без жертв.
Атаки беспилотников
Башкирия
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