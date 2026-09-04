Зарубежные СМИ: Как Дональд Трамп намерен изменить облик Вашингтона?

Строительство триумфальной арки в Вашингтоне начнется в течение двух недель. Об этом заявила администрация Дональда Трампа. Эскизы 76-метрового монумента американский президент показывал еще весной, называя его величайшим и красивейшим. Но есть нюанс. Как пишет Reuters, возведение арки начнется на фоне судебных исков и отсутствия окончательного разрешения на эти работы. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP

Монумент высотой 250 футов назван триумфальной аркой, появится он в Memorial Circle, речь про круговую транспортную развязку рядом с Арлингтонским национальным кладбищем. Судя по архитектурной визуализации, арку украсит золотая надпись One Nation Under God, фраза из клятвы верности флагу США. Венчать монумент будет крылатая золотая статуя Свободы, а на постаменте разместятся золотые статуи львов.

Как пишет Reuters, проект уже вызвал сопротивление. Критики считают, что сооружение нарушит историческую перспективу между Линкольн-мемориалом и Арлингтон-хаусом. В иске, направленном на приостановку строительства, также утверждается, что Трампу необходимо новое одобрение Конгресса.

Администрация Белого дома с этим не согласна. Она ссылается на решение законодательного органа, принятое еще более 100 лет назад, которое предусматривало создание мемориала на этом месте. Арка должна стать частью более масштабной программы Трампа по изменению архитектурного облика Вашингтона. Среди других проектов — реконструкция отражающего бассейна у Мемориала Линкольна и перестройка поля для гольфа в парке Ист-Потомак, что может значительно ограничить доступ людей к беговым и велосипедным дорожкам, замечает Associated Press.

Под реновацию попал и Белый дом. Так, 31 августа Верховный суд США разрешил Дональду Трампу продолжить строительство гигантского бального зала стоимостью минимум $400 млн. Его возводят на месте снесенного Восточного крыла. При этом суд не признал стройку законной, лишь решил, что организация, пытавшаяся ее остановить, не имеет достаточных оснований для иска, объясняет Reuters.

А в подвале комплекса Белого дома обновят знаменитый боулинг им. Гарри Трумэна, излюбленное место отдыха президентов. Две дорожки появились еще в 1947-м, напоминает Politico, а теперь на новое освещение администрация выделила более $250 тыс.