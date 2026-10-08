Власти хотят обязать радиоэлектронные компании реинвестировать экономию от льгот
08.10.2026, 09:00
Минпромторг обязует компании радиоэлектронной промышленности направлять сэкономленные на налоговых льготах средства на модернизацию производств для подтверждения льготного статуса. Помимо этого, для сохранения статуса реестровой компании производителю потребуется реализовывать локализованную продукцию. Участники рынка полагают, что мера должна помочь избавиться от «псевдолокализованной» продукции, но может негативно сказаться на мало локализованных и нереестровых типах продукции.
Чтобы остаться в реестре организаций радиоэлектронной промышленности, компаниям—производителям электроники будет необходимо направлять на развитие сумму, не менее чем вдвое превышающую полученную благодаря налоговым льготам экономию. Кроме того, не менее 70% доходов от реализации произведенной на основе собственных разработок электронной и радиоэлектронной продукции должно будет приходиться на продукцию, включенную в реестр российской промышленной продукции. Такие поправки могут внести в постановление правительства №2392, регулирующее правила ведения реестра организаций радиоэлектронной промышленности. Это следует из соответствующего проекта поправок, с которым ознакомился “Ъ”.
Минпромторг может обязать направлять сэкономленные средства на модернизацию производства, исследования и разработки, подготовку кадров, закупку оборудования и другие расходы на развитие предприятия. Компании, включенные в реестр, будут обязаны подтверждать локализованное производство.