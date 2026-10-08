Рекламаkommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №186

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №186«Ъ» Газета
Мир

«РИА Новости»: летевшие в Эр-Рияд турецкие самолеты вернулись обратно

08.10.2026, 08:56
В ночь на 8 октября несколько самолетов, летевших из Стамбула в Эр-Рияд, развернулись и вернулись в аэропорты вылета. Среди них — два рейса Turkish Airlines и один рейс AJet, сообщает «РИА Новости».
Представители йеменского движения «Ансар Аллах» в начале недели нанесли новые удары по гражданским аэропортам Саудовской Аравии. Хуситы предупреждали авиакомпании не использовать воздушное пространство над Саудовской Аравией.
Подробнее — в материале «Ъ» «Не взлетим, не поплаваем».
Ближний Восток