«РИА Новости»: летевшие в Эр-Рияд турецкие самолеты вернулись обратно
08.10.2026, 08:56
В ночь на 8 октября несколько самолетов, летевших из Стамбула в Эр-Рияд, развернулись и вернулись в аэропорты вылета. Среди них — два рейса Turkish Airlines и один рейс AJet, сообщает «РИА Новости».
Представители йеменского движения «Ансар Аллах» в начале недели нанесли новые удары по гражданским аэропортам Саудовской Аравии. Хуситы предупреждали авиакомпании не использовать воздушное пространство над Саудовской Аравией.