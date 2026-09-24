Россельхознадзор проконтролировал ввоз более 548 т импортных овощей на Кубань

С 1 по 22 сентября 2026 года специалисты Южного межрегионального управления Россельхознадзора проконтролировали ввоз в Краснодарский край 31 партии подкарантинной овощной продукции общим объемом 548,9 т. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Поставки осуществлялись из четырех стран: Египта, Ирана, Турции и Узбекистана. Основу ввезенной продукции составили батат — 256,7 т (из них 238,1 т из Египта и 18,6 т из Турции), репчатый лук — 108 т (из Узбекистана) и перец — 79,1 т (из Ирана).

Продукция прошла обязательный карантинный фитосанитарный контроль: досмотр грузов, отбор образцов и лабораторные исследования на наличие карантинных организмов. По итогам проверок карантинных объектов не выявлено, фитосанитарное состояние продукции подтверждено заключениями Новороссийского филиала ФГБУ «ВНИИКР» и Южного филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Алина Зорина