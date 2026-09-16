Глава Еврокомиссии анонсировала запрет соцсетей для детей младше 13 лет

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен раскрыла подробности законопроекта о защите прав детей, который будет опубликован 17 сентября. Документ предлагает установить полный запрет соцсетей для детей до 13 лет. Для подростков с 13 до 15 лет родители смогут завести аккаунт с ограниченным набором функций и лимитом по времени активности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (в центре)

Фото: Pascal Bastien / AP Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (в центре)

Фото: Pascal Bastien / AP

Глава ЕК обратила внимание, что несовершеннолетние европейцы должны начинать пользоваться интернетом постепенно. По ее словам, доступ ко всем ресурсам и играм с детства приводит к развитию бессонницы, тревожности и суицидальных мыслей. «Нашим детям нужно время, чтобы повзрослеть. Чтобы расти вместе с другими. Чтобы столкнуться со всеми эмоциями и выборами, которые сопутствуют реальной жизни. Им даже нужно время, чтобы заскучать»,— сказала госпожа фон дер Ляйен на выступлении в Страсбурге (цитата по сайту ЕК).

С предварительным текстом инициативы ознакомились Reuters и Politico. Запрет, согласно документу, будет распространяться не только на социальные сети, но и на видеохостинги, онлайн-игры, а также чат-боты на основе искусственного интеллекта. Под действие закона при этом не попадут образовательные инструменты. Документ также предусматривает специальные контрольные функции для родителей и опекунов.

Урсула фон дер Ляйен указала, что разработчики законопроекта опирались на примеры Австралии и других стран, добившихся прогресса в этом вопросе. В Австралии установлен запрет на использование соцсетей детьми младше 16 лет. Аналогичная мера вступает в силу в Великобритании весной 2027 года.