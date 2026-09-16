Глава Еврокомиссии анонсировала запрет соцсетей для детей младше 13 лет
Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен раскрыла подробности законопроекта о защите прав детей, который будет опубликован 17 сентября. Документ предлагает установить полный запрет соцсетей для детей до 13 лет. Для подростков с 13 до 15 лет родители смогут завести аккаунт с ограниченным набором функций и лимитом по времени активности.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (в центре)
Фото: Pascal Bastien / AP
Глава ЕК обратила внимание, что несовершеннолетние европейцы должны начинать пользоваться интернетом постепенно. По ее словам, доступ ко всем ресурсам и играм с детства приводит к развитию бессонницы, тревожности и суицидальных мыслей. «Нашим детям нужно время, чтобы повзрослеть. Чтобы расти вместе с другими. Чтобы столкнуться со всеми эмоциями и выборами, которые сопутствуют реальной жизни. Им даже нужно время, чтобы заскучать»,— сказала госпожа фон дер Ляйен на выступлении в Страсбурге (цитата по сайту ЕК).
С предварительным текстом инициативы ознакомились Reuters и Politico. Запрет, согласно документу, будет распространяться не только на социальные сети, но и на видеохостинги, онлайн-игры, а также чат-боты на основе искусственного интеллекта. Под действие закона при этом не попадут образовательные инструменты. Документ также предусматривает специальные контрольные функции для родителей и опекунов.
Урсула фон дер Ляйен указала, что разработчики законопроекта опирались на примеры Австралии и других стран, добившихся прогресса в этом вопросе. В Австралии установлен запрет на использование соцсетей детьми младше 16 лет. Аналогичная мера вступает в силу в Великобритании весной 2027 года.
Для проверки возраста, вероятно, будет использована модель, уже применяемая на сайтах для взрослых: загрузка документа и селфи либо алгоритмическая оценка возраста по фотографии. Один из вариантов реализации — принцип «двойной анонимности», при котором ни платформа, ни проверяющий не знают, с кем и для чего осуществляется верификация; технически это возможно через независимых операторов и цифровые «ключи возраста», хранящиеся на устройстве пользователя.
Помимо возрастного ценза, проект предполагает создание «новой архитектуры правоприменения» по аналогии с Законом о цифровых услугах и Законом об искусственном интеллекте. Среди положений — требование обеспечивать безопасность онлайн-продуктов уже на этапе их разработки, то есть закладывать защитные функции в сами сервисы.