На школьных протестах во Франции пострадало более 1 тыс. человек

По словам министра, с начала протестов по состоянию на вечер вторника 6 октября пострадали 761 сотрудник полиции, 215 учащихся и 89 преподавателей, было произведено 6629 задержаний. В Главной инспекции национальной полиции находятся на рассмотрении 18 дел.