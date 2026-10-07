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Выпуск газеты №185«Ъ» Газета
МирКонфликты

На школьных протестах во Франции пострадало более 1 тыс. человек

07.10.2026, 18:40
Министр внутренних дел страны Лоран Нуньез представил в парламенте страны статистические данные о продолжающихся во Франции школьных протестах. Об этом передает BFM TV.
По словам министра, с начала протестов по состоянию на вечер вторника 6 октября пострадали 761 сотрудник полиции, 215 учащихся и 89 преподавателей, было произведено 6629 задержаний. В Главной инспекции национальной полиции находятся на рассмотрении 18 дел.
При этом Лоран Нуньез отметил, что говорить о полицейских репрессиях — преувеличение. Излишнего применения силы полицией не происходит, если демонстрации остаются мирными, утверждает он.
Выступления школьников и студентов при участии преподавателей, родителей и профсоюзов продолжаются с середины сентября. 6 октября, по оценкам властей, число манифестантов по всей стране составило 266 тыс. человек, в то же время профсоюзы приводят цифру 450 тыс.
Подробнее — в материале «Ъ» «Мирная Республика, рассерженная Нация».

Внеклассное собрание

Участница демонстрации с самодельными плакатами
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Франция
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Авторы

  • Екатерина Наумова
    редактор