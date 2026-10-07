Российский рынок расправил плечи
Инвесторы сумели поднять индекс Мосбиржи до 2350 пунктов
07.10.2026, 21:43
Индекс Московской биржи обновил максимум с 15 сентября, превысив 2350 пунктов. Инвесторы в очередной раз отыгрывали ожидания по разрешению украинского конфликта. Кроме того, ожидаемая корректировка по налоговой нагрузке на металлургические компании также добавила оптимизма. Впрочем, текущая конъюнктура российского рынка остается очень неустойчивой, а геополитический фон не вселяет былые надежды. Поэтому эксперты не исключают коррекции в ближайшие дни.
На торгах 7 октября индекс Московской биржи обновил максимум с 15 сентября, достигнув отметки в 2352,8 пункта. Впрочем, «быки» не сумели поднять его выше, и на закрытии торгов индекс составил 2335,5 пункта — почти столько же, сколько и на закрытии накануне. Однако даже с учетом коррекции во второй половине дня с начала недели индекс прибавил почти 2%, а с начала месяца — более 3%. При этом среднедневные объемы торгов на этой неделе остаются выше, чем на прошлой,— 67 млрд руб. против 57 млрд руб.
Инвесторы в очередной раз отыгрывали заявления политиков о готовящихся переговорах об урегулировании конфликта на Украине. 7 октября поводом для игры на повышение стало заявление президента США Дональда Трампа о том, что у него «запланирован телефонный разговор» с президентом РФ Владимиром Путиным. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что Россия, США и Украина могут провести трехстороннюю встречу в ОАЭ.
Наиболее чувствительные к сообщениям о возможном восстановлении отношений и снятии санкций котировки акций СПБ Биржи взлетели за день на 8%, обновив максимум с июня 2026 года.
При этом объем торгов превысил 2,3 млрд руб., что является максимумом за этот период. Впрочем, поводом для фиксации прибыли стало заявление замглавы МИДа Сергея Рябкова о том, что в ближайшее время планов проведения трехсторонней встречи между Россией, США и Украиной нет, отмечает аналитик ФГ «Финам» Анна Котельникова.
Индекс поддержали и котировки компаний металлургического сектора. С начала месяца акции «Норильского никеля» подорожали на 4%, акции «Северстали», ММК и НЛМК выросли в цене на 11–12%. Как отмечает брокер банка «Синара» Илья Соколов, такой рост котировок обеспечило ослабление рубля, так как это «повышает рублевый доход экспортеров». По данным «МФД-Инфоцентра», с начала месяца курс доллара вырос с 83 руб./$ до $85 руб./$, в том числе на фоне увеличения объема выкупа валюты Минфином по бюджетному правилу (см. “Ъ” от 6 октября). Дополнительным стимулом для роста котировок акций металлургических компаний стали заявления главы министерства Антона Силуанова о том, что проект поправок по налогу на сверхдоходы компаний позволит сгладить последствия ценовых всплесков на металлы. Это «ослабит налоговую нагрузку на компании», считает господин Соколов. Также на показателях индекса отразился рост котировок акций ЛУКОЙЛа на фоне ожидания дивидендов — компания объявляет их по итогам девяти месяцев в третьей декаде октября.
Однако текущая конъюнктура рынка остается очень неустойчивой, а геополитический фон — депрессивным, так как предыдущие переговоры на высшем уровне и личные встречи президентов не приводили к существенным результатам, отмечают эксперты. «Падение рынка может вызвать эскалация геополитических рисков»,— считает инвестиционный стратег «Арикапитала» Сергей Суеверов. К тому же интерес инвесторов к рынку может охладить и возможное сохранение ключевой ставки на прежнем уровне на октябрьском заседании ЦБ, считает эксперт.