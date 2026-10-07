Российский рынок расправил плечи

На торгах 7 октября индекс Московской биржи обновил максимум с 15 сентября, достигнув отметки в 2352,8 пункта. Впрочем, «быки» не сумели поднять его выше, и на закрытии торгов индекс составил 2335,5 пункта — почти столько же, сколько и на закрытии накануне. Однако даже с учетом коррекции во второй половине дня с начала недели индекс прибавил почти 2%, а с начала месяца — более 3%. При этом среднедневные объемы торгов на этой неделе остаются выше, чем на прошлой,— 67 млрд руб. против 57 млрд руб.