В ОЭСР проанализировали издержки от разницы в мировых таможенных правилах
08.10.2026, 01:10
Мировая торговля теряет темпы роста не только из-за тарифных и геополитических войн, но и из-за отсутствия единых правил, по которым продукция проверяется при выходе на зарубежные рынки. Речь идет о новых разнообразных проверках — от оценки углеродного следа продукции до установления факта использования принудительного труда при ее производстве, а также о «нестыкующихся» форматах цифровых данных о товарах. Как подсчитали аналитики Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), стандартизация цифровых сервисов и упрощение хотя бы на 10% применяемых норм способны в долгосрочной перспективе увеличить мировой экспорт примерно на 18%.
Если прежде таможенным службам было достаточно определить, какой товар пересекает границу, откуда он поступил и какой пошлиной должен быть обложен, то теперь проверять приходится значительно больше данных: от способа производства продукции до условий труда на предприятии, на котором ее выпускают, отмечают аналитики ОЭСР в исследовании «Совершенствование границ для торговли, прослеживаемости и контроля», охватившем 38 стран этой организации.
Поскольку при обычном досмотре груза получить такие сведения зачастую невозможно, таможням приходится запрашивать их у производителей, сертификационных организаций и различных ведомств, зачастую расположенных в разных странах. При этом новые требования пока плохо встроены в существующие пограничные процедуры, отмечают аналитики.