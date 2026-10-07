В ОЭСР проанализировали издержки от разницы в мировых таможенных правилах

Мировая торговля теряет темпы роста не только из-за тарифных и геополитических войн, но и из-за отсутствия единых правил, по которым продукция проверяется при выходе на зарубежные рынки. Речь идет о новых разнообразных проверках — от оценки углеродного следа продукции до установления факта использования принудительного труда при ее производстве, а также о «нестыкующихся» форматах цифровых данных о товарах. Как подсчитали аналитики Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), стандартизация цифровых сервисов и упрощение хотя бы на 10% применяемых норм способны в долгосрочной перспективе увеличить мировой экспорт примерно на 18%.