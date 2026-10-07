Мишустин пообещал продлить на год льготные кредиты для аграриев
07.10.2026, 20:36
Правительство готовит дополнительные меры поддержки агропромышленного комплекса (АПК), сообщил на пленарной сессии выставки «Золотая осень-2026» премьер-министр Михаил Мишустин. Необходимость в этом премьер объяснил «непростыми условиями» работы агробизнеса в этом сезоне — «есть сложности с топливом и логистикой грузов». Это связано, в частности, с ограничениями судоходства в Азово-Черноморском бассейне — из-за атак БПЛА с 10 июля приостановлена работа нескольких терминалов, а владельцы судов начали отказываться от фрахтовых соглашений.
На этом фоне власти уже выделили дополнительные субсидии на железнодорожные перевозки сельхозпродукции. Есть также проблемы с погодой и топливом — для сдерживания роста цен правительство разрешило производителям бензина и дизтоплива засчитывать объемы, реализованные на АЗС, в норматив обязательных продаж топлива на бирже.
В числе дополнительных мер премьер анонсировал продление льготных кредитов для аграриев на срок до одного года, если они работают в регионах, где выращивают значительные объемы зерновых. Такая же возможность будет предоставлена сельхозпроизводителям, которым в результате техногенной чрезвычайной ситуации был нанесен существенный ущерб из-за ограничения производства, реализации и транспортировки продукции.
Кроме того, заемщикам по краткосрочным кредитам, взятым с 1 января 2025 года и погашаемым сейчас уже на рыночных условиях, будет дана возможность восстановить льготную ставку (1–5%). Как отметил Михаил Мишустин, такой подход позволит снизить финансовую нагрузку на отрасль и начать подготовку к посевной кампании следующего года, «способствуя стабилизации работы предприятий и выполнению обязательств перед партнерами на внешних рынках».