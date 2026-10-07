Мишустин пообещал продлить на год льготные кредиты для аграриев

Кроме того, заемщикам по краткосрочным кредитам, взятым с 1 января 2025 года и погашаемым сейчас уже на рыночных условиях, будет дана возможность восстановить льготную ставку (1–5%). Как отметил Михаил Мишустин, такой подход позволит снизить финансовую нагрузку на отрасль и начать подготовку к посевной кампании следующего года, «способствуя стабилизации работы предприятий и выполнению обязательств перед партнерами на внешних рынках».