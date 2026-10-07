Заправиться и довезти

На фоне сложностей с топливом и логистикой правительство пообещало дополнительную помощь аграриям. Как сообщил 7 октября на выставке «Золотая осень» премьер-министр Михаил Мишустин, среди готовящихся мер — продление на год льготных кредитов для аграриев, работающих в регионах с большими объемами производства зерна. Планируется также восстановить льготные ставки по краткосрочным кредитам, которые были взяты аграриями после 1 января 2025 года. Эксперты предупреждают, что финансовые послабления дают лишь временную отсрочку — многое будет зависеть от восстановления каналов сбыта сельхозпродукции.