Заправиться и довезти
Власти готовят для АПК новые меры поддержки
07.10.2026, 20:31
На фоне сложностей с топливом и логистикой правительство пообещало дополнительную помощь аграриям. Как сообщил 7 октября на выставке «Золотая осень» премьер-министр Михаил Мишустин, среди готовящихся мер — продление на год льготных кредитов для аграриев, работающих в регионах с большими объемами производства зерна. Планируется также восстановить льготные ставки по краткосрочным кредитам, которые были взяты аграриями после 1 января 2025 года. Эксперты предупреждают, что финансовые послабления дают лишь временную отсрочку — многое будет зависеть от восстановления каналов сбыта сельхозпродукции.
Правительство готовит дополнительные меры поддержки агропромышленного комплекса (АПК), сообщил на пленарной сессии выставки «Золотая осень-2026» премьер-министр Михаил Мишустин. Необходимость в этом премьер объяснил «непростыми условиями» работы агробизнеса в этом сезоне — «есть сложности с топливом и логистикой грузов». Это связано, в частности, с ограничениями судоходства в Азово-Черноморском бассейне — из-за атак БПЛА с 10 июля приостановлена работа нескольких терминалов, а владельцы судов начали отказываться от фрахтовых соглашений. На этом фоне власти уже выделили дополнительные субсидии на железнодорожные перевозки сельхозпродукции. Есть также проблемы с погодой и топливом — для сдерживания роста цен правительство разрешило производителям бензина и дизтоплива засчитывать объемы, реализованные на АЗС, в норматив обязательных продаж топлива на бирже.
В числе дополнительных мер премьер анонсировал продление льготных кредитов для аграриев на срок до одного года, если они работают в регионах, где выращивают значительные объемы зерновых.
Такая же возможность будет предоставлена сельхозпроизводителям, которым в результате техногенной чрезвычайной ситуации был нанесен существенный ущерб из-за ограничения производства, реализации и транспортировки продукции.
Кроме того, заемщикам по краткосрочным кредитам, взятым с 1 января 2025 года и погашаемым сейчас уже на рыночных условиях, будет дана возможность восстановить льготную ставку (1–5%). Как отметил Михаил Мишустин, такой подход позволит снизить финансовую нагрузку на отрасль и начать подготовку к посевной кампании следующего года, «способствуя стабилизации работы предприятий и выполнению обязательств перед партнерами на внешних рынках».
Помимо текущих проблем в АПК есть и системные.
По словам главы Минсельхоза Оксаны Лут, среди них — критическое состояние плодородия почв, зависимость от импортных технологий производства аминокислот и витаминов, недостаточная экономическая обоснованность внедрения биопрепаратов и автопилотируемой техники. «Главная задача — преодолеть "долину смерти", когда наука существует ради науки»,— сказала министр. В качестве решений, которые могут поспособствовать повышению эффективности АПК, Оксана Лут предложила разработку собственных технологий производства ключевых компонентов, внедрение искусственного интеллекта и создание геномных платформ.
Для технического оснащения отрасли, сообщил на выставке глава Минпромторга Антон Алиханов, в бюджете на 2027–2029 годы заложено почти 40 млрд руб. на развитие сельхозмашиностроения — уровень локализации отрасли планируется повысить с текущих 83% до 90% к 2030 году.
Эксперты «Рексофт Консалтинг» отмечают, что при урожае зерновых в 140 млн тонн остро стоит проблема хранения: зерно, не ушедшее на экспорт из-за блокировки Азово-Черноморского бассейна, давит на цены, а мощности элеваторов под интервенции ограниченны. Правительственные меры, полагают в компании, «смягчают кассовый разрыв и дают хозяйствам время», снижая риск экономии на удобрениях при подготовке к сезону-2027.
Выручка от текущего урожая финансирует следующий цикл, пролонгация кредитов и восстановление льготных ставок помогают сохранить финансовую устойчивость хозяйств, соглашается директор практики компании Strategy Partners Вадим Аникин. Однако, предупреждает он, пролонгация кредитов лишь «переносит сроки исполнения обязательств» — если каналы сбыта не восстановятся, аграрии войдут в новый сезон с сохранением долговой нагрузки.