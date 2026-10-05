Доходы утекают из электростанций

Минэнерго подготовило проект постановления, предполагающий возобновление действия договоров на поставку мощности (ДПМ) для строительства новых ГЭС и ГАЭС за счет повышенных платежей на оптовом энергорынке. Экономические параметры отборов не изменились по сравнению с прошлой программой ДПМ ГЭС, и, несмотря на пожелания сектора, срок окупаемости по-прежнему составляет 20 лет при норме доходности в 10,5%. Однако ее может быть недостаточно для проектов с рыночным финансированием, считают аналитики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Минэнерго подготовило проект постановления правительства, определяющий порядок возврата инвестиций в строительство новых ГЭС и ГАЭС. Документ опубликован в пятницу на regulation.gov.ru. Договоры о поставке мощности будут заключаться с инвесторами по итогам конкурсного отбора, который будет проводиться для каждой конкретной площадки размещения станции, учтенной в Генсхеме размещения объектов электроэнергетики до 2042 года.

Критерий отбора — минимальная одноставочная цена на электроэнергию.

Как и ранее, срок окупаемости инвестиций по ДПМ ГЭС составит 20 лет вместо 15 лет для ТЭС, базовая норма доходности проектов сохранена на уровне 10,5% (против 14%). ДПМ будут заключаться для станций с вводом в эксплуатацию после 1 января 2030 года. В «РусГидро» и En+ — основных владельцах ГЭС в РФ — не ответили на запрос “Ъ”.

Как сообщал в кулуарах конференции «Совета рынка» директор департамента развития электроэнергетики Минэнерго Андрей Максимов, утверждение постановления ожидается до конца года. Прежде всего, на это рассчитывает «РусГидро», которое предлагает на примере Нижне-Зейской ГЭС «обкатать» все вопросы механизма, сообщал в кулуарах ВЭФ член правления компании Роман Бердников. Как уточнил глава «Системного оператора» Федор Опадчий, «РусГидро» сейчас завершает проектирование станции.

В Генсхеме утверждено строительство 12 ГЭС и ГАЭС общей мощностью 7,5 ГВт. Однако крупные ГЭС в последние годы не строились, в связи с чем регуляторы не отрицают и возможности пересмотра списка или сроков ввода проектов в ходе актуализации Генсхемы.

Идея о возрождении ДПМ ГЭС появилась в законопроекте Минэнерго «О содействии инфраструктурному развитию и повышению эффективности управления в сфере электроэнергетики», где в том числе предлагается создание публично-правовой компании «Росэнергопроект».

В ходе обсуждения доступных механизмов для возврата инвестиций участники рынка и регуляторы также предлагали распространить на строительство ГЭС авансирование — частичную оплату стройки до ввода в эксплуатацию. Тогда председатель комитета Госдумы по энергетике Николай Шульгинов отметил, что базовая доходность для ГЭС должна быть не менее 14%.

40 триллионов рублей должны составить инвестиции в строительство новых генерирующих объектов до 2042 года.

Евгения Франке из «Эйлер Аналитические технологии» отмечает, что предусмотренная в проекте норма доходности на уровне 10,5% соответствует доходности предыдущей программы ДПМ АЭС и ГЭС, в рамках которой договоры заключались при доходностях десятилетних ОФЗ около 8–9%. При ключевой ставке в 14% и доходностях ОФЗ около 16%, а также длительности строительства минимум в десять лет такой нормы для проектов с рыночным финансированием недостаточно, полагает она, тем более что проект постановления не предусматривает ни привязки к ОФЗ, ни компенсации перерасхода капзатрат. По словам аналитика, предложенный механизм возможно применить для отдельных приоритетных проектов строительства ГЭС в условиях льготного кредитования.

Николай Саламов из ЦЭП Газпромбанка отмечает, что аналогичная норма доходности в 10,5% предусмотрена также и для финансирования строительства новых АЭС. Методические указания, утвержденные приказом ФАС от 15 сентября 2025 года, предусматривают расчет цены на их мощность с учетом базовой нормы доходности, скорректированной на бескупонную доходность десятилетних государственных облигаций. По данным ЦБ РФ на 2 октября, кривая бескупонной доходности государственных облигаций сроком погашения до десяти лет равна 16,86% годовых. Как считает эксперт, если аналогичный механизм расчета доходности инвестированного капитала будет использован и при расчете цены на мощность новых ГЭС и ГАЭС, то это будет привлекательным условием для будущих инвесторов.

Анна Тыбинь