Гендиректора парка «Патриот» Васильева отправили под домашний арест
07.10.2026, 20:20
Хамовнический районный суд Москвы отправил директора парка «Патриот», бывшего губернатора Кировской области Игоря Васильева, под домашний арест на два месяца по делу о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). Его подозревают в получении взяток на сумму 80 млн руб.
Игоря Васильева задержали 5 октября. Следствие считает, что средства он получил от главы и учредителя компании «Гермес» Евгения Мариева — как процент от оплаты работ по госконтракту, заключенному в декабре 2025 года.
«Гермес» проводила комплексное инженерно-техническое и санитарное обслуживание зданий, сооружений, помещений и прилегающих территорий парка «Патриот» в Одинцовском городском округе Подмосковья, а также филиала в Кронштадте. Сумма контракта составила более 1,4 млн руб.
Евгения Мариева также отправили под домашний арест по обвинению в даче взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК). Кроме того, суд отправил под стражу двух заместителей Игоря Васильева — Сергея Федосова и Алексея Павлюкова. Им предъявлены обвинения в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) и взяточничестве (ч. 6 ст. 290 УК) соответственно.