Гендиректора парка «Патриот» Васильева отправили под домашний арест

Евгения Мариева также отправили под домашний арест по обвинению в даче взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК). Кроме того, суд отправил под стражу двух заместителей Игоря Васильева — Сергея Федосова и Алексея Павлюкова. Им предъявлены обвинения в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) и взяточничестве (ч. 6 ст. 290 УК) соответственно.