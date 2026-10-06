Откатов хватило на всех

Как стало известно “Ъ”, Хамовнический суд Москвы 7 октября рассмотрит ходатайство Главного военного следственного управления СКР об аресте гендиректора «Патриота» Игоря Васильева, заподозренного в получении взяток на сумму 80 млн руб. Ранее под стражей оказались трое его заместителей: двое также по обвинению в коррупции, а один — в мошенничестве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный директор парка «Патриот» Игорь Васильев

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ Генеральный директор парка «Патриот» Игорь Васильев

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

О том, что заседание по вопросу избрания меры пресечения Игорю Васильеву состоится 7 октября, “Ъ” сообщил источник, близкий к следствию. По словам собеседника, следствие намерено ходатайствовать об аресте господина Васильева.

Игорь Васильев был назначен директором парка «Патриот» в январе 2026 года и продержался на этой должности девять месяцев. До этого он являлся заместителем руководителя Федеральной службы государственной статистики (Росстат), был сенатором от Коми, аудитором Счетной палаты, руководил Росреестром и являлся губернатором Кировской области.

Господин Васильев был задержан накануне, 5 октября. По данным СМИ, его подозревают в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) на сумму 80 млн руб. В деле идет речь об откатах от поставщиков парка.

Ранее, 2 октября, тот же суд арестовал двух заместителей господина Васильева — Сергея Федосова и Алексея Павлюкова.

Первому инкриминировали мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а второму — взяточничество (ч. 6 ст. 290 УК РФ). На следующий день, 3 октября, суд отправил под домашний арест обвиненного в даче взяток (ч. 5 ст. 291 УК РФ) гендиректора и учредителя ООО «Гермес» Евгения Мариева. С этой компанией в декабре 2025 года были заключены госконтракты на комплексное инженерно-техническое и санитарное обслуживание зданий, сооружений, помещений и прилегающих территорий парка «Патриот» в Одинцовском городском округе Подмосковья, а также филиала парка «Патриот» в Кронштадте (Санкт-Петербург) на сумму более 1,4 млрд руб.

Господин Мариев также проходит взяткодателем в деле другого замдиректора парка «Патриот» Виталия Мелимука, арестованного 22 апреля 2026 года Одинцовским судом Подмосковья. Последнему инкриминировали получение отката от предпринимателя в размере 18 млн руб. По версии следствия, это была часть выплаты Мелимуку, потребовавшему ежеквартально 10% от фактической оплаты работ по контрактам. Господин Мариев согласился участвовать в оперативном эксперименте и принес Мелимуку оговоренную сумму. Очевидно, тогда он был освобожден от уголовной ответственности за дачу взятки по примечанию к ст. 291 УК РФ как лицо, добровольно сообщившее о преступлении. В случае с Сергеем Федосовым и Алексеем Павлюковым он, вероятно, также решил сотрудничать со следствием, в связи с чем и не попал в СИЗО. Признательные показания по делу, возможно, привели к задержанию нового руководителя парка.

За получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) Игорю Васильеву грозит от 8 до 15 лет колонии со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки. Пока неизвестна позиция самого фигуранта.

Его предшественник, гендиректор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов в августе 2025 года был осужден на пять лет колонии за мошенничество и служебный подлог (ч. 4 ст. 159 и ст. 292 УК РФ). В основу его уголовного дела легло хищение в 2021–2024 годах бюджетных средств на сумму более 25,8 млн руб., выделенных на содержание и обслуживание парка, за счет которых был построен загородный дом для замминистра обороны Павла Попова, впоследствии осужденного на десять лет. Строить дом ему помогал генерал-майор Владимир Шестеров, который в июле 2025 года был осужден на шесть лет колонии. Сам генерал Попов вину отрицал. Его адвокат Денис Сагач заявил “Ъ”, что намерен добиваться оправдания своего подзащитного, и 5 октября подал жалобу на приговор в Кассационный военный суд. 70-летний Попов уже отбывает срок в колонии в Ивановской области.

Мария Локотецкая