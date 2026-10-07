Альфа-банк поможет найти уязвимости за символическую плату
08.10.2026, 01:08
Банки вступили в конкурентную борьбу с вендорами на рынке решений по поиску уязвимостей. Первым на путь коммерциализации этой услуги вышел Альфа-банк, аналогичные системы есть и у других крупных кредитных организаций (Т-Банка, Сбербанка). Занять значимую долю высокотехнологичного сегмента рынка при аналогичном ИБ-компаниям функционале можно, значительно снизив цену. По словам экспертов, такая стратегия позволяет заручиться заказами, однако решения банка подойдут не всем клиентам.
Альфа-банк вывел на рынок сервис для корпоративных клиентов по поиску уязвимостей во внешнем периметре с применением ИИ, рассказали “Ъ” в кредитной организации. Речь идет о проверке сайтов, приложений, сетевых сервисов и других доступных в интернете ресурсов компаний. ИИ классифицирует найденные проблемы по критичности и формирует для специалистов банка рекомендации по устранению. Как отметили в кредитной организации, этот функционал изначально создавался «для себя за счет внутренних ресурсов, поэтому его разработка не потребовала увеличения бюджета».
Фактически это первый опыт среди банков по коммерциализации подобных услуг. Известно, что Т-Банк разработал решение, которое при помощи ИИ воспроизводит действия потенциального злоумышленника, находит слабые места и проверяет, действительно ли ими можно воспользоваться в условиях, приближенных к реальной атаке. Однако «банк использует его самостоятельно и пока не предлагает рынку», отмечает руководитель управления кибербезопасности Т-Банка Игорь Кубышко. Сбербанк на безвозмездной основе предоставляет доступ к информационной базе, где, в частности, доступен список зарегистрированных уязвимостей.