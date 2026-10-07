Альфа-банк поможет найти уязвимости за символическую плату

Альфа-банк вывел на рынок сервис для корпоративных клиентов по поиску уязвимостей во внешнем периметре с применением ИИ, рассказали “Ъ” в кредитной организации. Речь идет о проверке сайтов, приложений, сетевых сервисов и других доступных в интернете ресурсов компаний. ИИ классифицирует найденные проблемы по критичности и формирует для специалистов банка рекомендации по устранению. Как отметили в кредитной организации, этот функционал изначально создавался «для себя за счет внутренних ресурсов, поэтому его разработка не потребовала увеличения бюджета».