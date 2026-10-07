Правообладатель игры Aion добился в суде запрета на ее распространение пиратами
08.10.2026, 01:09
Сервис цифровой дистрибуции «Фогейм» выиграл суд у ООО «Новапэй», которое занималось распространением многопользовательской игры Aion. «Фогейм» является владельцем исключительной лицензии на игру в РФ и странах СНГ. Эксперты отмечают, что в подобных спорах установление конечного лица, которое управляет неофициальным игровым сервером, может быть ключевой проблемой.
Московский городской суд запретил ООО «Новапэй» (владелец сайта пиратского контента) создавать технические условия для размещения и распространения массовой многопользовательской ролевой онлайн-игры (MMORPG) фэнтези Aion (разработана корейской студией NCSoft), следует из сообщения на сайте Мосгорсуда 7 октября. Обладателем исключительной лицензии на игру в России и странах СНГ является сервис цифровой дистрибуции «Фогейм» (ООО «Фогейм», с июля 2025 года входит в холдинг Hobby World).
В феврале компания обнаружила, что ООО «Новапэй» распространяет проект Aion через сайт https://aionempire.com. На странице ресурса уточняется, что проект представлен «без pay-to-win, без искусственной инфляции уровней и без игнорирования обращений. Все права на игру принадлежат правообладателю». На самом сервере, как и в версии «Фогейма», есть монетизация.