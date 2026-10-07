Правообладатель игры Aion добился в суде запрета на ее распространение пиратами

В феврале компания обнаружила, что ООО «Новапэй» распространяет проект Aion через сайт https://aionempire.com. На странице ресурса уточняется, что проект представлен «без pay-to-win, без искусственной инфляции уровней и без игнорирования обращений. Все права на игру принадлежат правообладателю». На самом сервере, как и в версии «Фогейма», есть монетизация.