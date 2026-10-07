Ставки аренды в коворкингах к концу года могут перейти к снижению
08.10.2026, 01:09
В январе—сентябре 2026 года средняя стоимость аренды рабочего места в коворкингах Москвы увеличилась на 5,9% в годовом выражении, до 45 тыс. руб. в месяц. Из-за сокращения деловой активности и роста доли пустующих площадей в гибких офисах собственники вынуждены сдерживать рост цен. Более того, к концу 2026 года ставки аренды могут снизиться — на 5–10%.
Средняя ставка аренды в сервисных офисах Москвы по итогам января—сентября 2026 года выросла на 5,9% год к году, до 45 тыс. руб. за одно рабочее место в месяц, следует из подсчетов Remain. По данным IBC Real Estate, арендные ставки в сегменте за этот период увеличились на 18% год к году, до 43,4 тыс. руб. за рабочее место в месяц. Однако относительно предыдущего квартала значение выросло всего на 1%, отмечают в компании.
Основной рост показателя по итогам девяти месяцев 2026 года обеспечил выход на рынок более дорогого предложения, в то время как ставки аренды даже в самых востребованных локациях начали снижаться, отмечает исполнительный директор Remain Александр Богданов. По его данным, рабочее место в сервисном офисе в Хамовниках за первые девять месяцев 2026 года подешевело на 34,2% год к году, до 38,2 тыс. руб. в месяц, в «Москва-Сити» — на 23,3% год к году, до 40 тыс. руб. в месяц, в районе Белорусского вокзала — на 9,3% год к году, до 65 тыс. руб. в месяц.