Структуры сети фитнес-клубов DDX приобрели здание в центре Москвы

По данным СПАРК, ООО «Проект Лаки» принадлежит закрытому паевому инвестфонду «СГ-Инвестиции» под управлением ООО УК «Промфинактив» (с долей в 30%), фонду «Биге» под управлением АО «Контрада капитал» (22,62%), Татьяне Ситниковой (30%), Андрею Суздальцеву (10,38%), Ольге Зиновьевой (4%) и Оксане Астаховой (3%). Фонд «Биге», в свою очередь, также владеет долями в ООО «Илон», которое управляет сетью фитнес-клубов DDX, среди учредителей которого Иван Ситников, а также основатели Росевробанка (в конце 2018 года объединился с Совкомбанком) Илья Бродский и Андрей Суздальцев.