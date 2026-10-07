Структуры сети фитнес-клубов DDX приобрели здание в центре Москвы
08.10.2026, 01:09
ООО «Проект Лаки», связанное с сетью фитнес-клубов DDX, стало владельцем здания на 6 тыс. кв. м в жилом комплексе Lucky в центре Москвы, где оператор уже занимает площади. Сумма сделки могла достигнуть 1,8 млрд руб. Такая покупка редка для рынка: в 89% случаев фитнес-клубы развиваются на арендованных площадях.
Структура девелоперской компании Vesper продала здание на 6 тыс. кв. м в жилом комплексе Lucky в центре Москвы, обнаружил “Ъ” в сервисе Asseto. Там сказано, что новым владельцем здания, где расположен термальный комплекс и фитнес-клуб DDX, стало ООО «Проект Лаки». В Vesper и ООО «Проект Лаки» не ответили на запрос “Ъ”.
По данным СПАРК, ООО «Проект Лаки» принадлежит закрытому паевому инвестфонду «СГ-Инвестиции» под управлением ООО УК «Промфинактив» (с долей в 30%), фонду «Биге» под управлением АО «Контрада капитал» (22,62%), Татьяне Ситниковой (30%), Андрею Суздальцеву (10,38%), Ольге Зиновьевой (4%) и Оксане Астаховой (3%). Фонд «Биге», в свою очередь, также владеет долями в ООО «Илон», которое управляет сетью фитнес-клубов DDX, среди учредителей которого Иван Ситников, а также основатели Росевробанка (в конце 2018 года объединился с Совкомбанком) Илья Бродский и Андрей Суздальцев.