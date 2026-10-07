Российские сорта Urals и ESPO в сентябре подорожали почти на треть
08.10.2026, 01:09
Российская нефть в сентябре подорожала на 28–33% за счет перебоев с поставками ближневосточной. Особенно ярко этот фактор проявился в цене поставок в Китай, в меньшей степени — в Индию, где дисконт к зарубежным сортам сменился премией. Аналитики не берутся прогнозировать, как долго продлится такая ситуация, поскольку многое зависит от эскалации конфликта между США и Ираном.
Стоимость российского сорта нефти Urals в сентябре выросла на 28,6% к августу, до $85 за баррель, а смеси ESPO (ВСТО) — на 33,3%, до $104 за баррель, говорится в обзоре «Эйлера». При этом дисконт Urals к Brent увеличился с $27 до $31 за баррель, тогда как для ESPO скидка сократилась с $13 до $12 за баррель.
Основной причиной роста стало подорожание нефти на мировом рынке. Средняя цена Dated Brent в сентябре выросла на 28% к августу, до $117 за баррель, достигнув максимального уровня с апреля. Поддержку котировкам оказали перебои с поставками ближневосточной нефти, в том числе остановка работы нефтепровода Восток—Запад, по которому Саудовская Аравия транспортирует нефть к побережью Красного моря в обход Ормузского пролива. До инцидента через нефтепровод проходило около 2,1 млн б/c, восстановление заняло 17 дней. Дополнительное давление на рынок оказали повреждения танкеров в Ормузском проливе и отсутствие прогресса в переговорах США и Ирана, указывают аналитики.