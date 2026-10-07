Российские сорта Urals и ESPO в сентябре подорожали почти на треть

Стоимость российского сорта нефти Urals в сентябре выросла на 28,6% к августу, до $85 за баррель, а смеси ESPO (ВСТО) — на 33,3%, до $104 за баррель, говорится в обзоре «Эйлера». При этом дисконт Urals к Brent увеличился с $27 до $31 за баррель, тогда как для ESPO скидка сократилась с $13 до $12 за баррель.