Болгария проведет консультации с Румынией и Турцией по ситуации в Черном море

Болгария пригласит Румынию и Турцию на консультации по вопросам обеспечения безопасности судов в Черном море. Об этом заявила президент Болгарии Илияна Йотова после заседания Совета национальной безопасности страны. Совещание созвали после удара беспилотников по двум суднам в экономической зоне Болгарии в Черном море, передает Reuters.