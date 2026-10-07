Болгария проведет консультации с Румынией и Турцией по ситуации в Черном море
07.10.2026, 20:03
Болгария пригласит Румынию и Турцию на консультации по вопросам обеспечения безопасности судов в Черном море. Об этом заявила президент Болгарии Илияна Йотова после заседания Совета национальной безопасности страны. Совещание созвали после удара беспилотников по двум суднам в экономической зоне Болгарии в Черном море, передает Reuters.
«Консультативный совет по национальной безопасности безоговорочно осуждает удары по торговым судам в Черном море как грубое нарушение международного морского права и настаивает на немедленном проведении расследования для установления виновных»,— заявила госпожа Йотова (цитата по Novinite).
Власти Болгарии 6 сентября сообщили об атаке дронов на два судна в своей морской экономической зоне. Под удар попали торговые суда Alfa Watan под флагом Того и Able под флагом Палау. Одно затонуло, экипаж второго эвакуировали. За день до этого, 5 октября, у побережья Румынии в Черном море после пожара затонул турецкий сухогруз Royand Mammadov. Два человека погибли, еще 11 пострадали.