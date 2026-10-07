Греф призвал государство не подавлять стимулы компаний к инновациям
08.10.2026, 01:10
Оптимальную степень участия государства в оказании цифровых услуг пользователям пытались определить участники проходящего в Москве ИТ-форума «Цифровые решения». Глава Сбербанка Герман Греф высказался за баланс в сфере цифровых услуг — выстроить его надо так, чтобы государство не подавляло стимулы коммерческих компаний к инновациям там, где бизнес может быть более эффективен. Вице-премьер Дмитрий Григоренко отметил, что сейчас грань между государственными и коммерческими цифровыми сервисами практически стерлась и в основе создания клиентских сервисов должно лежать удобство для пользователей.
«Государство как цифровой сервис: где остановиться?» — такое название получила прошедшая 7 октября пленарная сессия второго дня главного правительственного ИТ-форума «Цифровые решения». Началась она с попытки ответить на вопрос, кто лучше — бизнес или государство — понимает запрос пользователя цифровых сервисов.
Председатель правления Сбербанка Герман Греф сначала примирительно высказался о том, что у бизнеса и государства свои роли и конкурировать на одной площадке им не нужно — важна командная работа. Впрочем, после просьбы все же сделать выбор он отдал предпочтение предпринимательской инициативе. «Бизнес всегда находится в конкурентных условиях, поэтому будет конкурировать за внимание и за понимание клиента»,— пояснил Герман Греф.