Греф призвал государство не подавлять стимулы компаний к инновациям

Председатель правления Сбербанка Герман Греф сначала примирительно высказался о том, что у бизнеса и государства свои роли и конкурировать на одной площадке им не нужно — важна командная работа. Впрочем, после просьбы все же сделать выбор он отдал предпочтение предпринимательской инициативе. «Бизнес всегда находится в конкурентных условиях, поэтому будет конкурировать за внимание и за понимание клиента»,— пояснил Герман Греф.