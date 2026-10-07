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Выпуск газеты №186«Ъ» Газета
Черноземье

В Воронеже предложили отменить штрафы за неоплату парковки

07.10.2026, 18:51
Общественная палата (ОП) Воронежской области выступила с законодательной инициативой о замене штрафов за неоплату парковочных мест на предупреждения, сообщается на сайте ОП. По мнению председателя палаты Наталии Хван, «размещение авто на платной парковке без оплаты не представляет значимого нарушения охраняемых общественных правоотношений». Предложение было высказано в ходе рабочей встречи с председателем воронежской облдумы Юрием Матузовым 7 октября.

Егор Снетков / Коммерсантъ

По информации ООО «Городские парковки» (концессионер парковок с платным периодом, входит в «Росатом»), стоимость парковки в центре Воронежа составляет 40 руб. в час (кратно часу). Требуется производить оплату в течение первых 15 минут парковки. На парковках, непосредственно прилегающих к зданиям медицинских организаций государственной системы здравоохранения, дошкольных образовательных учреждений и школ время на оплату составляет 60 минут. В случае наличия особых обстоятельств можно оплатить парковку до конца суток в личном кабинете на сайте концессионера, воспользовавшись функцией постоплаты. C декабря 2023 года размер штрафа за неоплату парковки составляет 3 тыс. руб.

ОП предлагает внести соответствующие изменения в областной закон «Об административных правонарушениях на территории Воронежской области», чтобы «сделать систему штрафов более гуманной и лояльной». По информации ОП, Юрий Матузов поддержал эту и другие инициативы и предложил юристам палаты проработать их совместно с правовым управлением Воронежской областной думы.
«По его мнению, депутаты могут принять необходимые изменения в оперативном режиме. В таком случае недочеты устранят до конца 2026 года»,— заявили в Общественной палате Воронежской области.
В релизе облдумы о рабочей встрече Юрия Матузова и Наталии Хван полный уход от штрафов в пользу предупреждений не упоминается. Там сообщается, что «члены палаты предлагают сделать систему штрафов за неоплату парковки более лояльной, поскольку не всегда граждане не оплачивают парковку на месте умышленно: часто для этого есть уважительные причины, в том числе ограничения доступа к интернету и сбои в системе спутникового позиционирования».
«Многие пропускают оплату парковки из-за невнимательности или сбоев интернета и геолокации. Закрутился, забыл, отвлекли — и все, внушительный штраф. Эксперты считают, что нормы можно смягчить»,— так прокомментировала инициативу в своем Telegram-канале сама Наталия Хван.
В середине марта этого года «Ъ-Черноземье» писал, что власти Воронежа на тот момент рассматривали возможность пересмотра тарифов на платных парковках, не менявшихся с момента запуска проекта. Мэр Сергей Петрин отмечал, что ключевая задача парковок — обеспечить оборачиваемость машино-мест — не достигнута. При этом, по его словам, сборы от оплаты (45 млн руб.) несопоставимы с поступлениями от штрафов (около 220 млн руб.). Городские власти допускали варианты роста тарифов и ухода от формата концессии после завершения концессионного соглашения в 2026 году.
«Думаю, что 40 руб. уже никого не пугают. Оборачиваемость, ради которой все затевалось, опять не работает. В течение года нужно взвесить все моменты, проанализировать практику других городов и принять правильное решение»,— заявил тогда мэр.

Денис Данилов