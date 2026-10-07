В Воронеже предложили отменить штрафы за неоплату парковки

В середине марта этого года «Ъ-Черноземье» писал, что власти Воронежа на тот момент рассматривали возможность пересмотра тарифов на платных парковках, не менявшихся с момента запуска проекта. Мэр Сергей Петрин отмечал, что ключевая задача парковок — обеспечить оборачиваемость машино-мест — не достигнута. При этом, по его словам, сборы от оплаты (45 млн руб.) несопоставимы с поступлениями от штрафов (около 220 млн руб.). Городские власти допускали варианты роста тарифов и ухода от формата концессии после завершения концессионного соглашения в 2026 году.