В Воронеже предложили отменить штрафы за неоплату парковки
По информации ООО «Городские парковки» (концессионер парковок с платным периодом, входит в «Росатом»), стоимость парковки в центре Воронежа составляет 40 руб. в час (кратно часу). Требуется производить оплату в течение первых 15 минут парковки. На парковках, непосредственно прилегающих к зданиям медицинских организаций государственной системы здравоохранения, дошкольных образовательных учреждений и школ время на оплату составляет 60 минут. В случае наличия особых обстоятельств можно оплатить парковку до конца суток в личном кабинете на сайте концессионера, воспользовавшись функцией постоплаты. C декабря 2023 года размер штрафа за неоплату парковки составляет 3 тыс. руб.