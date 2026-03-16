В Воронеже могут повысить стоимость платных парковок и отказаться от концессии

Власти Воронежа рассматривают возможность пересмотра тарифов на платных парковках, которые не менялись с момента запуска проекта. Действующая стоимость, 40 руб. в час, по мнению мэра Сергея Петрина, уже не выполняет функцию регулирования загруженности улиц. Об этом он сообщил во время пресс-подхода после еженедельной планерки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Господин Петрин отметил, что ключевая задача парковок — обеспечить оборачиваемость машино-мест — не достигнута с момента заключения соглашения. При этом сборы от оплаты (45 млн руб.) несопоставимы с поступлениями от штрафов (около 220 млн руб.).

«Думаю, что 40 руб. уже никого не пугают. Оборачиваемость, ради которой все затевалось, опять не работает. В течение года нужно взвесить все моменты, проанализировать практику других городов и принять правильное решение»,— заявил мэр, допустив пересмотр цены. В течение года власти проанализируют практику других городов и примут решение о дальнейшей судьбе проекта.

Власти Воронежа также рассматривают варианты дальнейшей эксплуатации платных парковок после завершения концессионного соглашения в 2026 году. Среди возможных решений — проведение нового конкурса или передача полномочий действующему муниципальному бюджетному учреждению.

«Если поймем, что эффективнее муниципальное учреждение — примем это решение. Если частный оператор предложит лучшие условия — будем рассматривать его предложение совместно с депутатами»,— заявил градоначальник и оценил работу действующего концессионера ООО «Городские парковки» (входит в «Росатом») на «твердую четверку с минусом». Он подчеркнул, что в последние полтора года ситуация изменилась к лучшему, впрочем, признавая, что «нареканий и жалоб по-прежнему много».

В феврале Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение суда первой инстанции о взыскании с белгородского ООО «Городские парковки» 2,6 млн руб. в пользу администрации Воронежа за ненадлежащее обслуживание парковочных мест.

Ульяна Ларионова