Суд рассмотрит дело об аренде представительского авто для воронежской облдумы

Согласно материалам дела, с которыми ознакомился «Ъ-Черноземье», с 30 января 2023 года по 30 августа 2024-го между областной думой и «Хреновской нивой» было заключено 18 госконтрактов на предоставление корейского автомобиля Genesis G90 с номером А001АА 136 на общую сумму 6,9 млн руб. Они подписывались раз в месяц с ценой, не превышающей 600 тыс. руб. Эта сумма равняется лимиту малых государственных закупок.