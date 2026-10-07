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Выпуск газеты №186«Ъ» Газета
Черноземье

Суд рассмотрит дело об аренде представительского авто для воронежской облдумы

07.10.2026, 18:52
Завтра, 8 октября, Арбитражный суд Воронежской области рассмотрит иск областной думы к бобровскому ООО «Хреновская нива». По данным источника «Ъ-Черноземье» в региональной власти, предметом спора стали контракты на предоставление премиального автомобиля с водителем для нужд регпарламента. Иск был подан по результатам проверки Контрольно-счетной палаты Воронежской области.
Здание воронежской облдумы

Здание воронежской облдумы

Егор Снетков / Коммерсантъ

Облдума добивается признания контрактов недействительными и требует применить последствия такого решения, то есть взыскать с контрагента 10,5 млн руб.
Согласно материалам дела, с которыми ознакомился «Ъ-Черноземье», с 30 января 2023 года по 30 августа 2024-го между областной думой и «Хреновской нивой» было заключено 18 госконтрактов на предоставление корейского автомобиля Genesis G90 с номером А001АА 136 на общую сумму 6,9 млн руб. Они подписывались раз в месяц с ценой, не превышающей 600 тыс. руб. Эта сумма равняется лимиту малых государственных закупок.

  • Истец посчитал эти действия искусственным дроблением единых контрактов в обход торгов, что делает сделки ничтожными. В иске подчеркивается, что смена руководства регпарламента не освобождает ответчика от обязанности вернуть полученные средства.

По данным Rusprofile, ООО «Хреновская нива» было зарегистрировано в Бобровском районе Воронежской области в апреле 2003 года. Основной вид деятельности — выращивание зерновых культур. Среди дополнительных аренда транспортных средств не представлена. Уставный капитал — 20 тыс. руб. 80% компании принадлежит Виктору Котову, 20% — ее директору Сергею Межову. По итогам 2025 года общество выручило 225 млн руб. и получило 66 млн руб. чистой прибыли. Годом ранее показатели равнялись 125 млн руб. и 22 млн руб. соответственно.

В начале октября 2025 года сменился спикер Воронежской областной думы — вместо Владимира Нетесова на этот пост был избран Юрий Матузов, который до этого 14 лет руководил администрацией Бутурлиновского района. Господин Нетесов в свою очередь был наделен полномочиями сенатора от облдумы.
Подробнее о перестановках на ключевых политических постах региона — в публикации «Ъ-Черноземье» «Путь из спикеров в сенаторы».

Алина Морозова