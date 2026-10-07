Суд рассмотрит дело об аренде представительского авто для воронежской облдумы
Истец посчитал эти действия искусственным дроблением единых контрактов в обход торгов, что делает сделки ничтожными. В иске подчеркивается, что смена руководства регпарламента не освобождает ответчика от обязанности вернуть полученные средства.
По данным Rusprofile, ООО «Хреновская нива» было зарегистрировано в Бобровском районе Воронежской области в апреле 2003 года. Основной вид деятельности — выращивание зерновых культур. Среди дополнительных аренда транспортных средств не представлена. Уставный капитал — 20 тыс. руб. 80% компании принадлежит Виктору Котову, 20% — ее директору Сергею Межову. По итогам 2025 года общество выручило 225 млн руб. и получило 66 млн руб. чистой прибыли. Годом ранее показатели равнялись 125 млн руб. и 22 млн руб. соответственно.