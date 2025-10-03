Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Воронежские депутаты делегировали в Совфед бывшего спикера Владимира Нетесова

На первом заседании воронежской областной думы депутаты наделили полномочиями сенатора экс-председателя Владимира Нетесова, который руководил парламентом с 2015 года.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

До этого парламентарии избрали на пост спикера Юрия Матузова. За него проголосовали 53 из 54 присутствующих депутатов.

Решение о смене председателя облдумы и представителя в Совете Федерации реготделение «Единой России» приняло в конце сентября. После согласования на пост сенатора Владимир Нетесов выразил уверенность, что его опыт работы и выстроенные конструктивные связи помогут ему реализовывать новые полномочия «с максимальной эффективностью для государства и каждого гражданина». До сегодняшнего облдуму в Совете Федерации представлял Сергей Лукин. По результатам выборов он стал депутатом регионального парламента.

Подробнее о ситуации — в публикации «Ъ-Черноземье».

