Воронежскую облдуму возглавил Юрий Матузов

Депутаты нового созыва Воронежской областной думы избрали председателем парламента бывшего главу Бутурлиновского района Юрия Матузова. Он был единственным кандидатом на этот пост. За него проголосовали 53 присутствовавших депутата, еще один проголосовал против. Двое депутатов нового созыва на его первое заседание не пришли и в голосовании не участвовали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Воронежской областной думы Юрий Матузов

Фото: администрация Бутурлиновского района Воронежской области Председатель Воронежской областной думы Юрий Матузов

Фото: администрация Бутурлиновского района Воронежской области

Первым зампредседателя на том же заседании был избран Александр Солодов, уже занимавший этот пост в прошлом созыве, «простым» заместителем спикера — экс-глава воронежского управления СКР Кирилл Левит.

Перед голосованием в поддержку выдвижения Юрия Матузова выступил глава фракции КПРФ Андрей Рогатнев. Он вспомнил, что во время его работы в райсовете в Бутурлиновском районе господин Матузов возглавил местную администрацию: «Его уровень подготовки и степень задач, которые он ставил перед собой и перед районом, позволили вселить в нас определенную активность. Считаю, что ему удастся сделать все, чтобы депутатский корпус [облдумы] был настоящей командой».

После голосования присутствовавший на заседании губернатор Александр Гусев поздравил Юрия Матузова с избранием председателем облдумы и поблагодарил депутатов за поддержку его кандидатуры. Он отметил, что новый спикер зарекомендовал себя как грамотный политик, который не боится брать на себя ответственность. По словам господина Гусева, первоочередной задачей думы на сегодня является работа над бюджетом региона: «Мы в числе основных приоритетов видим поддержку участников специальной военной операции и членов их семей, обеспечение всех социальных обязательств перед жителями нашей области. Мы видим, что эта задачи исполнимые».

Сам господин Матузов, вступая перед депутатами, предложил положить в основу деятельности думы консолидацию усилий законодательной и исполнительной власти по исполнению стратегии развития региона до 2035 года: «Нашими ключевыми задачами являются достижение лидерских позиций Воронежской области по уровню развития человеческого капитала и качеству жизни населения, поддержание устойчивого роста экономики, укрепление позиций области в национальном и мировом экономических пространствах, обеспечение полицентрического развития Воронежской области, повышение самодостаточности районов».

В конце сентября Юрий Матузов сложил полномочия главы Бутурлиновского района. Он руководил муниципалитетом 14 лет. В облдуму господина Матузова избрали по одномандатному округу: он набрал почти 54 тыс. голосов при явке в его районе более 93%, а его го ближайший конкурент Олег Дорожкин (КПРФ) — лишь 1,7 тыс.

В предыдущих двух созывах спикером облдумы был Владимир Нетесов. Как ранее рассказывал «Ъ-Черноземье», теперь он перейдет на пост сенатора от законодательной власти региона.

В новом созыве облдумы четыре фракции. Во фракцию «Единой России» входит 51 депутат. Ее возглавляет бывший зампред правительства Виктор Логвинов. Во фракцию КПРФ входят три человека — Андрей Рогатнев, Денис Рослик и Олег Спивак. Также в облдуме сформированы фракции ЛДПР во главе с координатором реготделения Натальей Возияновой и «Новые люди» под руководством лидера местной ячейки Сергея Гурченко.

Сергей Толмачев