Крупные аптечные компании Sigma Healthcare и Boots отказались от слияния

Австралийская компания Sigma Healthcare вышла из переговоров о покупке британской аптечной сети Boots. Об этом сообщила Financial Times со ссылкой на заявление австралийской корпорации.

На прошлой неделе, как сообщал “Ъ”, стало известно о том, что компании ведут переговоры о слиянии. Сумма сделки оценивалась в $10 млрд. Теперь Sigma пришла к выводу, что слияние в настоящее время не соответствует ее стратегическим целям и планам капиталовложений.

Sigma — одна из крупнейших компаний в аптечной сфере Австралии. Она управляет несколькими аптечными сетями, а также занимается оптовой торговлей лекарствами. Аптечный гигант Walgreens Boots Alliance, которому принадлежит Boots, выставил компанию на продажу еще в 2022 году. В прошлом году саму Walgreens Boots Alliance почти за $24 млрд купил инвестфонд Sycamore, но не стал отказываться от планов продажи Boots.

После заявления Sigma об отказе от сделки ее акции выросли более чем на 6%.

Яна Рождественская