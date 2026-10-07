В Тюменской области отловили медвежонка, вышедшего к людям в поселке

Специалисты Госохотдепартамента отловили медвежонка, обнаруженного накануне вблизи населенного пункта в Нижнетавдинском муниципальном округе (Тюменская область). Сейчас животное находится в центре реабилитации диких и экзотических животных «У Лукоморья», сообщили в ведомстве.

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По данным Госохотдепартамента, сообщение об обнаружении медведя поступило от граждан в воскресенье. Инспекторы выехали на место, однако к их приезду зверь уже ушел. После этого сотрудники ведомства в течение трех дней обследовали территорию и продолжали поиски. Во вторник вечером им удалось установить местонахождение медведя и отловить его. Отмечается, что препараты для обездвиживания животного не применялись.

«По внешним признакам и характеру следов специалисты установили, что возраст медвежонка составляет менее одного года. В силу раннего возраста животное еще не обладает в полном объеме навыками, необходимыми для самостоятельного существования в естественной среде обитания. В связи с этим его возвращение в природу непосредственно после отлова не представляется возможным»,— сообщили в ведомстве.

В настоящий момент медвежонка передали на временное содержание в центр «У Лукоморья», там за ним будут наблюдать специалисты. Для животного создадут условия, необходимые для дальнейшей адаптации и формирования навыков самостоятельной жизни в природе.

Дальнейшую судьбу животного в настоящее время определяют специалисты. В качестве приоритетного варианта рассматривается его последующее возвращение в естественную среду обитания после прохождения необходимого периода реабилитации и при наличии соответствующей возможности.

Ранее депутат Госдумы от Тюменской области Николай Брыкин заявил, что власти должны своевременно принимать решения об отстреле медведей, выходящих к населенным пунктам. По его словам, для снижения числа таких случаев необходимо также системно поддерживать охотничье хозяйство региона.

Полина Бабинцева