Депутат Госдумы призвал усилить отстрел медведей в Тюменской области

Власти должны вовремя принимать решения об отстреле медведей и на системной основе поддерживать охотничье хозяйство, чтобы минимизировать число случаев выхода диких животных к населенным пунктам Тюменской области, написал депутат Госдумы от региона Николай Брыкин в своем Telegram-канале. Политик подчеркнул, что при росте популяции в 2,3 раза и падении реальной добычи зверей до уровня в 10–30% от квоты охота «перестала выполнять свою функцию естественного регулятора».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Брыкин

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Николай Брыкин

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

«Снижение числа охотников — это тот самый спусковой крючок, который убрал естественный барьер между медведем и человеком»,— заявил господин Брыкин.

По словам депутата, в конце сентября Госохотдепартамент разрешил отстрел 49 бурых медведей в Тюменской области для предотвращения угрозы жизни жителей, однако только в одном Уватском районе зафиксировали «не менее 15 случаев появления медведей рядом с людьми, а в окрестностях Тобольска были вынуждены ликвидировать несколько особей».

Николай Брыкин пояснил, что многие охотники перестали ходить на медведя из-за падения цены на шкуру, высокой госпошлины за добычу, небольшого срока действия разрешения на отстрел и нехватки кадров в сфере. «Охота на хищника требует таежной школы и хладнокровия. Как говорит Илья Гурин из Свердловского союза охотников: "Надо уметь это делать". Молодежь в охоту не идет, а старые охотники уходят»,— пожаловался депутат.

Ранее, в августе, в Министерстве природных ресурсов и экологии РФ сообщили, что численность бурых медведей в России выросла со 130 тыс. в 1990-м году до 307,9 тыс. в 2026-м. В ведомстве подчеркнули, что больше всего медведей сосредоточено в Сибири и на Дальнем Востоке. При установленном лимите отстрела в 47 тыс. особей охотники в 2025 году добыли всего 12,7 тыс. медведей.

Василий Алексеев