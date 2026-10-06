Лондон, гуд-бай!

Вслед за информацией о возможной атаке дронов со стороны Ирана Штаты передислоцировали все свои бомбардировщики B-1B Lancer с авиабазы Фэрфорд в Великобритании обратно на свою территорию. Самолеты улетали спешно, с полупустыми баками и были вынуждены дозаправляться в воздухе над Атлантикой. Эта ситуация подсветила недоверие Вашингтона по поводу способности Лондона гарантировать безопасность своей военной инфраструктуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Toby Shepheard / Reuters Фото: Toby Shepheard / Reuters

Поводом для вывода американских бомбардировщиков B-1B Lancer с британской авиабазы Фэрфорд в место их постоянного базирования в Южной Дакоте стала угроза атаки со стороны Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана. По данным источников The Wall Street Journal, Тегеран планировал нанести удар по самолетам и убить несколько сотен американских военнослужащих, дислоцированных на авиабазе. Схожую информацию — о связи между отлетом бомбардировщиков и планируемой атакой иранских БПЛА — приводил и британский канал ITV News.

Все бомбардировщики покинули базу 4 октября. Операция заняла меньше суток. По сообщениям британских СМИ, самолетам пришлось уходить с полупустыми баками и дозаправляться над Атлантикой.

Уже после того как бомбардировщики покинули Фэрфорд, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что их вывод вообще никак не связан напрямую с указанным инцидентом, и назвал это «рутинной ротацией». Но позднее президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос журналистов, убрали ли самолеты из-за угроз безопасности, сказал: «Да, думаю, мы можем так сказать. Они улетели не случайно».

Он добавил, что США «конкретно знают людей, которые создали эту угрозу», высказался с критикой в адрес британских властей, которые выпустили под залог подозреваемых. «Я бы так не поступил»,— подчеркнул он.

27 сентября британская полиция задержала у авиабазы Фэрфорд пятерых жителей Лондона 23–25 лет. Мужчины были в балаклавах. К базе они добрались на трех белых минивэнах. Примерно за час до задержания о подготовке теракта на авиабазе сообщил один из участников готовящегося нападения, писал The Times. В машинах был обнаружен бензин, однако какой-либо взрывчатки или боеприпасов не было. 1 октября по уголовному делу о подготовке теракта был задержан шестой подозреваемый, который помимо британского имеет также иранское гражданство. Всех подозреваемых полиция отпустила под залог. Обвинения им до сих пор не предъявили.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Иран является спонсором неудавшегося теракта. «Мы с достаточной уверенностью полагаем, что иранцы пытаются делать то, чем иранское государство занимается уже 49 лет, а именно совершать террористические акты против Соединенных Штатов и против множества других людей. Поэтому мы проявляем крайнюю осторожность, и это все, что я могу сказать по данному поводу»,— отметил он на этой неделе.

В Иране в прошлом заявляли, что военная база в Фэрфорде, откуда бомбардировщики направляются в Иран, является законной военной целью. В Telegram-канале КСИР есть следующее сообщение: «Агрессивная армия США, использовавшая крылатые ракеты со своих кораблей в Индийском океане, после исчерпания запасов ракет обратилась к использованию самолетов B-1, совершивших вылет с британской авиабазы Фэрфорд. Как заявили и представители МИДа, любая база, используемая для агрессии против иранской земли, является нашей законной целью».

Тегеран отверг свою причастность к предполагаемой атаке: в заявлении посольства Ирана в Лондоне говорится, что Тегеран «категорически отвергает и решительно осуждает» все спекуляции на эту тему.

Авиабазу Фэрфорд называют аэродромом передового базирования США, хотя американские самолеты дислоцируются там только в случае выполнения специальных военных операций: так было еще во времена «Бури в пустыне» в 1991 году, войны в Югославии в 1999-м и в Ираке в 2003-м. Когда началась активная фаза операции США против Ирана «Эпическая ярость» в начале 2026 года, на британском аэродроме оказалась почти треть активного флота США — почти два десятка бортов Lancer, а также шесть B-52.

Внезапная передислокация стратегической авиации с базы Фэрфорд на континентальную часть США пришлась на период не самых теплых отношений между Вашингтоном и Лондоном. Решение Пентагона эвакуировать ударные машины в одностороннем порядке, с учетом публичного недовольства Белого дома мягкостью британской юстиции, отпустившей подозреваемых под залог, выглядит как жест недоверия способности Лондона гарантировать безопасность ключевой военной инфраструктуры США в этой стране.

Ксения Байгарова