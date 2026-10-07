Двое фигурантов дела о коррупции в парке «Патриот» определены под домашний арест

Как стало известно «Ъ», Хамовнический райсуд Москвы отправил под домашний арест двух бизнесменов по уголовному делу о коррупции в парке «Патриот» Минобороны, в рамках которого был задержан подозреваемый в получении взяток гендиректор Игорь Васильев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Васильев

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Игорь Васильев

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Согласно картотеке районного суда, 2 октября был санкционирован домашний арест Владимира Наюна — гендиректора находящейся в процессе ликвидации компании ООО УК БСМ. 66% долей этой фирмы владеет ООО «Международные конгрессы и выставки». Последняя выступала аккредитованным партнером парка «Патриот». Господину Наюну вменяется в вину получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). На следующий день, 3 октября, тот же суд отправил под домашний арест предпринимателя Евгения Зелькина.

Согласно базе данных «СПАРК-Интерфакс», он является гендиректором ООО ОИК, а также зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, который занимается деятельностью по благоустройству ландшафта. Ему вменяется в вину дача взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ).

2 октября Хамовнический суд арестовал двух заместителей гендиректора парка «Патриот» Игоря Васильева — Сергея Федосова и Алексея Павлюкова. Первому инкриминировали мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а второму — взяточничество. 3 октября суд отправил под домашний арест предполагаемого взяткодателя, гендиректора и учредителя ООО «Гермес» Евгения Мариева. Эта компания осуществляла комплексное инженерно-техническое и санитарное обслуживание зданий, сооружений, помещений и прилегающих территорий парка «Патриот» в Одинцовском городском округе Подмосковья, а также филиала парка «Патриот» в Кронштадте (Санкт-Петербург).

Ожидается, что 7 октября суд изберет меру пресечения Евгению Васильеву. По данным ТАСС и РБК, ему инкриминируется получение взятки в размере от 18 млн руб. «Фонтанка» сообщала о том, что в деле речь идет о 80 млн руб.

Мария Локотецкая