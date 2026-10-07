Apple обустраивает умный дом

В России используется международный стандарт Matter. Гаджеты с его поддержкой у нас выпускают в том числе "Яндекс" и "Сбер", поэтому они будут работать в России. И, наверное, в том числе, если взять какое-то другое устройство, то LG по качеству на высоком уровне. Умный дом у Apple был, это уже не новинка, я когда-то тестировал его. Гаджеты включались, но точно была проблема с HomePod, связанная именно с "железом". То есть они не так работали или плохо подключались, и, соответственно, в России никакой поддержки у тебя нет, никто тебе не поможет».