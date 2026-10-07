Apple обустраивает умный дом
Какие гаджеты готовится представить корпорация
07.10.2026, 18:07
Дверной звонок, замок, термостат, прожектор и камеры видеонаблюдения: Apple готовится представить устройства для умного дома, пишет Bloomberg. По данным издания, новую продукцию компания подготовила в рамках коллаборации с LG.
Зачем Apple расширяет линейку? “Ъ FM” обсудил с главным редактором Rozetked Данилом Гаращенко:
«Речь идет о колонке с экраном, HomePod. Как это будет называться на самом деле, мы не знаем. Устройство уже есть у официального партнера. Они, по сути, выпускают базу, то есть это дверной звонок, датчики температуры должны быть уже встроены как раз в этот HomePod, а также домофон и камера.
Вряд ли Apple станет заниматься лампочками и розетками. Не уверен, что они будут в ближайшее время их запускать, вероятно, это так и останется на откуп партнерам. Судя по утечкам в СМИ, там, к сожалению, не появится поддержка стандарта Zigbee, что странно. Это стандарт умного дома, который позволяет работать гаджетам без интернета. То есть, если технология встроена, условно, в замок, то он распознает пользователя благодаря его смартфону и может разблокироваться.
В России используется международный стандарт Matter. Гаджеты с его поддержкой у нас выпускают в том числе "Яндекс" и "Сбер", поэтому они будут работать в России. И, наверное, в том числе, если взять какое-то другое устройство, то LG по качеству на высоком уровне. Умный дом у Apple был, это уже не новинка, я когда-то тестировал его. Гаджеты включались, но точно была проблема с HomePod, связанная именно с "железом". То есть они не так работали или плохо подключались, и, соответственно, в России никакой поддержки у тебя нет, никто тебе не поможет».
При этом устройствам придется конкурировать с гаджетами Amazon и Google. На российском рынке вряд ли на них будет взрывной спрос, считает руководитель направления портативной техники «X-Com Shop» Антон Гусев:
«Обычно Apple так не делает, не представляет такой широкий ассортимент. Это больше будет похоже на экосистему Xiaomi. В этом свете логичным выглядит сотрудничество с LG. Потому что если корпорация делает хаб для умного дома, то к нему должны быть устройства, которые на 100% хорошо взаимодействуют. В этом направлении сейчас многие компании движутся, выпускают различные гаджеты, потому что сейчас это на слуху. Люди, воспользовавшись одним устройством, докупают следующее, потому что входят в эту экосистему и понимают, что это удобно. Эта тема такая же перспективная, как и искусственный интеллект».
Как утверждает Bloomberg, релиз устройств для умного дома состоится 13 октября. В продажу они поступят ближе к концу года.