Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наталья Макарова / Коммерсантъ Фото: Наталья Макарова / Коммерсантъ

Apple готовит на 13 октября запуск домашнего хаба с экраном и обновленной Siri. Точное название гаджета пока неизвестно, Bloomberg обозначает его индексом G490. По описаниям, это компактный квадратный дисплей с диагональю около 6 дюймов на округлой металлической подставке. Хаб должен управлять устройствами умного дома, музыкой и контентом, но задача у него шире, ведь он должен стать общим экраном для семьи.

Гаджет сможет узнавать домашних по голосу и лицу, показывать каждому его календарь, сообщения и музыку, а при гостях включать режим без личных данных. В отличие от iPhone, рассчитанного прежде всего на одного владельца, этот хаб получит несколько персональных интерфейсов и настроек.

Для Apple это еще и попытка расширить экосистему. А большая база пользователей здесь важна. По данным Counterpoint Research, в Китае продажи свежего iPhone 18 Pro в первую неделю были на 12% выше, чем у прошлого поколения в 2025 году. С 14 по 20 сентября на Apple пришлась треть мобильного рынка Поднебесной. Это первое место по недельным продажам, хотя новые Pro-модели продавались только последние три дня этого периода.

Есть и другой новый формат — складной iPhone Duo. Он пока только готовится к старту, но Counterpoint Research ожидает, что до января Apple продаст около 6 млн таких смартфонов.

По данным MVE и аналитиков ICMR, в России за первые 37 недель 2026 года весь рынок смартфонов сократился почти на 12% в штуках. Samsung вышла на первое место по продажам в деньгах, сместив с него Apple.

Домашний хаб станет понятным, а главное — интересным продуктом для тех, кто уже пользуется iPhone, Apple TV и HomePod. Главной проверкой для устройства станет Siri.

Александр Леви