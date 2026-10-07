Памятную доску сооснователю УрФУ Станиславу Набойченко открыли в университете

В Екатеринбурге 7 октября установили памятную доску в честь Станислава Набойченко, который выступил инициатором формирования объединенного Уральского федерального университета (УрФУ). Конструкция размещена у входа в спортивный манеж УрФУ на улице, носящей имя ученого, сообщили в пресс-службе УрФУ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Пресс-служба УрФУ Фото: Пресс-служба УрФУ Фото: Пресс-служба УрФУ Следующая фотография 1 / 3 Фото: Пресс-служба УрФУ Фото: Пресс-служба УрФУ Фото: Пресс-служба УрФУ

В мероприятии участвовали вице-губернатор Свердловской области Василий Козлов, ректор УрФУ Илья Обабков и сын Станислава Набойченко — Евгений Набойченко. Господин Козлов напомнил, что для Станислава Набойченко вуз был делом всей жизни. Илья Обабков подчеркнул значительный вклад экс-ректора в развитие металлургии и его лидерские качества. «Ему выпало руководить вузом в самые тяжелые годы, когда приходилось искать такие модели управления, чтобы вуз выжил и был финансово устойчивым. Открытие этой доски на улице Станислава Набойченко – это напоминание нам всем, как можно прожить в университете длинную, яркую жизнь. Это образец для всех нас»,– заявил господин Обабков.

Станислав Набойченко родился в 1942 году в Симферополе и в 1963-м окончил Уральский политехнический институт. С 1986 по 2007 год он возглавлял УПИ, а с 1988 по 2018 год заведовал кафедрой металлургии. Также ученый занимал посты председателя Совета ректоров вузов региона и вице-президента Российского союза ректоров.

Набойченко являлся членом-корреспондентом РАН, академиком нескольких международных и российских академий, а также заслуженным деятелем науки и техники РФ. Он был удостоен звания почетного гражданина Свердловской области. Станислав Набойченко умер в 2022 году в возрасте 81 года.

В 2023 году в УрФУ открыли мемориальную доску Станиславу Набойченко.