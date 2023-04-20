Мемориальную доску сооснователю УрФУ и бывшему ректору Набойченко открыли в главном корпусе университета

В Уральском федеральном университете (УрФУ) открыли мемориальную доску сооснователю УрФУ, бывшему ректору УПИ Станиславу Набойченко. Доска появилась в главном корпусе вуза на ул. Мира.

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Профессор Станислав Набойченко скончался в Екатеринбурге 20 апреля 2022 года, на 81-м году жизни. Он родился 25 марта 1942 года в Симферополе. В Свердловск семья переехала в 1947 году. Здесь он учился в школе, поступил в горно-металлургический техникум, Уральский политехнический институт (УПИ). В 1963 году он с отличием окончил металлургический факультет и получил предложение поступить в аспирантуру на кафедру «Металлургия тяжелых цветных металлов». В 1966 году был назначен руководителем сектора автоклавных процессов института «Унипромедь». В 1976 году Станислав Набойченко вернулся в вуз и в 1981 году стал деканом металлургического факультета, а в 1986-м году — ректором УПИ.

Под руководством Набойченко в вузе увеличилось число студентов, расширились международные связи и связи с институтами УрО РАН. Пост ректора УГТУ–УПИ господин Набойченко оставил в 2007 году, получив должность президента вуза. После смерти Набойченко в апреле прошлого года в вузе при поддержке Ассоциации выпускников учреждены целевой капитал в эндаумент-фонде и именная стипендия.

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