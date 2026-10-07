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Выпуск газеты №186«Ъ» Газета
Черноземье

В Липецке ищут заместителя председателя Советского суда и еще семь судей

07.10.2026, 17:22
Квалификационная коллегия судей (ККС) Липецкой области объявила об открытии восьми вакансий. В частности, соискатели могут подать документы на пост заместителя председателя Советского районного суда Липецка. Также свободны три судейских кресла в Липецком областном суде. Информация появилась на сайте ККС 7 октября.

Егор Снетков / Коммерсантъ

Кроме того, открыты вакансии:

  • судьи Левобережного районного суда Липецка;

  • двух судей Октябрьского районного суда Липецка;

  • мирового судьи участка №18 Советского судебного района Липецка.

Заявления и документы от кандидатов будут принимать до 6 ноября 2026 года включительно.
Накануне «Ъ-Черноземье» рассказывал, что 8 октября ККС рассмотрит вопросы о прекращении полномочий председателя Октябрьского районного суда Липецка Светланы Букреевой и еще двух судей в связи с поданными ими заявлениями об отставке. Госпожа Букреева просит прекратить ее полномочия с 14 октября.

Денис Данилов