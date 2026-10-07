В Липецке ищут заместителя председателя Советского суда и еще семь судей

Квалификационная коллегия судей (ККС) Липецкой области объявила об открытии восьми вакансий. В частности, соискатели могут подать документы на пост заместителя председателя Советского районного суда Липецка. Также свободны три судейских кресла в Липецком областном суде. Информация появилась на сайте ККС 7 октября.