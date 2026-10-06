Председатель суда и двое судей подали в отставку в Липецкой области
Квалификационная коллегия судей (ККС) Липецкой области рассмотрит вопросы о прекращении полномочий председателя Октябрьского районного суда Липецка Светланы Букреевой и еще двух судей в связи с поданными ими заявлениями об отставке. Эти вопросы включены в предварительную повестку заседания ККС, назначенного на 8 октября.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
В отставку также подали:
- судья Советского районного суда Липецка Виктория Губа — с 28 февраля 2027 года;
- судья Тербунского районного суда Липецкой области Маргарита Богомаз — с 21 октября.
Светлана Букреева просит прекратить ее полномочия с 14 октября. При этом на том же заседании планируют рассмотреть представление врио председателя Липецкого областного суда Ольги Торговченковой о привлечении госпожи Букреевой к исполнению обязанностей судьи Октябрьского райсуда на срок до одного года с 15 октября.
Также будет обсуждаться привлечение судьи в отставке Лидии Агарковой на срок до года к исполнению обязанностей мирового судьи Данковского судебного участка №1 Данковского судебного района.
Кроме того, в ходе заседания запланировано рассмотрение обращения совета судей Липецкой области о привлечении судьи Советского районного суда Липецка Дмитрия Никулина к дисциплинарной ответственности. Какой проступок совершил судья, не сообщается.
Как сообщал «Ъ-Черноземье», в конце сентября ККС объявила об открытии семи судейских вакансий. В частности, соискатели могут подать документы на должности председателей Правобережного и Октябрьского районных судов Липецка.