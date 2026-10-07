В астраханской акватории Каспия закрыли промысел на 1550 кв. км
07.10.2026, 17:00
Минсельхоз России закрыл для промысла около 1550 кв. км акватории Каспийского моря в границах Астраханской области. Это сопоставимо с площадью Большого Лондона, которая достигает 1572 кв. км. Решение направлено на сохранение популяций промысловых видов рыб, которые имеют высокий потребительский спрос
Ограничение связано с падением уровня Каспия, продолжающемся около 30 лет. Границы запретной зоны перед дельтой Волги пересматривали более десяти раз за 150 лет. Предполагается, что ограничение снизит нагрузку на ключевые участки нагула и миграции рыбы в условиях обмеления моря.
В конце сентября Минсельхоз опубликовал проект приказа, который продлевает на 2027 год запрет на промышленный (кроме допустимого прилова) и любительский вылов воблы в Каспийском море, водных объектах Калмыкии, Волге и ее водотоках в Астраханской области. Сейчас запрет действует до конца 2026 года, впервые его ввели в конце ноября 2024 года.