В астраханской акватории Каспия закрыли промысел на 1550 кв. км

Ограничение связано с падением уровня Каспия, продолжающемся около 30 лет. Границы запретной зоны перед дельтой Волги пересматривали более десяти раз за 150 лет. Предполагается, что ограничение снизит нагрузку на ключевые участки нагула и миграции рыбы в условиях обмеления моря.