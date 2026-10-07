Французские депутаты предложили запретить продажу энергетиков детям до 16 лет
Депутаты парламента Франции призвали запретить продажу энергетических напитков лицам младше 16 лет и убрать энергетики из торговых автоматов, сообщает Le Monde. Свои предложения законодатели изложили в докладе, представленном парламентскому комитету по социальным вопросам.
В нем депутаты отметили, что, хотя энергетики в «разумных количествах» не представляют угрозы для здоровья населения в целом, они крайне популярны у молодежи, которая употребляет такие напитки «чрезмерно». Это грозит сердечно-сосудистыми и психологическими проблемами. Также известно, что часто их сочетают с алкоголем. Рекомендации депутатов учтут при внесении поправок в законопроект о бюджете социального обеспечения на 2027 год.
Во Франции продажа энергетических напитков по возрасту не ограничена. В Европейском союзе нет единого закона, запрещающего продажу энергетиков несовершеннолетним, действует только правило маркировки повышенного содержания кофеина.
В июле продажу энергетиков для лиц младше 16 лет запретили в Британии.
Чтобы рекомендация стала действующим ограничением, ее положения должны войти в поправки к законопроекту о бюджете социального обеспечения на 2027 год и пройти дальнейшее законодательное оформление. Сам доклад комитета запрета не вводит: он задает содержание поправок, которые еще предстоит рассмотреть и принять.
Практический контроль может включать проверку возраста при сомнении в нем, запрет продаж не только в магазинах, но и через торговые автоматы и онлайн-площадки. В Англии для напитков с содержанием кофеина более 150 мг на литр предусмотрены штрафы до ?2,5 тыс., а соблюдение правил контролируют местные власти; английские власти связывают ограничение с рисками повышенной тревожности, нарушений сна и ухудшения концентрации у детей.