Французские депутаты предложили запретить продажу энергетиков детям до 16 лет

Депутаты парламента Франции призвали запретить продажу энергетических напитков лицам младше 16 лет и убрать энергетики из торговых автоматов, сообщает Le Monde. Свои предложения законодатели изложили в докладе, представленном парламентскому комитету по социальным вопросам.

В нем депутаты отметили, что, хотя энергетики в «разумных количествах» не представляют угрозы для здоровья населения в целом, они крайне популярны у молодежи, которая употребляет такие напитки «чрезмерно». Это грозит сердечно-сосудистыми и психологическими проблемами. Также известно, что часто их сочетают с алкоголем. Рекомендации депутатов учтут при внесении поправок в законопроект о бюджете социального обеспечения на 2027 год.

Во Франции продажа энергетических напитков по возрасту не ограничена. В Европейском союзе нет единого закона, запрещающего продажу энергетиков несовершеннолетним, действует только правило маркировки повышенного содержания кофеина.

В июле продажу энергетиков для лиц младше 16 лет запретили в Британии.

Екатерина Наумова