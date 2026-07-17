В Англии запретили продажу энергетиков детям до 16 лет

С апреля следующего года в Англии вступает в силу новый закон, запрещающий продажу энергетических напитков с повышенным содержанием кофеина лицам младше 16 лет, сообщает The Guardian. Запрет коснется магазинов, торговых автоматов и онлайн-площадок. Он распространяется на напитки с содержанием кофеина более 150 мг на литр. За нарушение правил продавцам грозят штрафы до £2,5 тыс., следить за их соблюдением будут власти на местах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Henry Romero / Reuters Фото: Henry Romero / Reuters

Власти отмечают, что инициатива направлена на улучшение здоровья молодого поколения и борьбу с детским ожирением. По мнению правительства, энергетические напитки, активно продвигаемые инфлюенсерами в интернете, «не должны попадать в руки детей». Они повышают тревожность, ухудшают сон и концентрацию.

По данным властей, на сегодняшний день около 100 тыс. детей по всей Англии ежедневно употребляют энергетики. В зоне повышенного риска находятся уязвимые слои населения, дети из бедных районов и неблагополучных семей.

Запрет введен после общественных консультаций с участием предприятий, организаций здравоохранения и граждан, которые выявили высокий уровень поддержки введения возрастного ценза.

Екатерина Наумова