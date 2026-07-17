В Англии запретили продажу энергетиков детям до 16 лет
С апреля следующего года в Англии вступает в силу новый закон, запрещающий продажу энергетических напитков с повышенным содержанием кофеина лицам младше 16 лет, сообщает The Guardian. Запрет коснется магазинов, торговых автоматов и онлайн-площадок. Он распространяется на напитки с содержанием кофеина более 150 мг на литр. За нарушение правил продавцам грозят штрафы до £2,5 тыс., следить за их соблюдением будут власти на местах.
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Власти отмечают, что инициатива направлена на улучшение здоровья молодого поколения и борьбу с детским ожирением. По мнению правительства, энергетические напитки, активно продвигаемые инфлюенсерами в интернете, «не должны попадать в руки детей». Они повышают тревожность, ухудшают сон и концентрацию.
По данным властей, на сегодняшний день около 100 тыс. детей по всей Англии ежедневно употребляют энергетики. В зоне повышенного риска находятся уязвимые слои населения, дети из бедных районов и неблагополучных семей.
Запрет введен после общественных консультаций с участием предприятий, организаций здравоохранения и граждан, которые выявили высокий уровень поддержки введения возрастного ценза.
Запрет на продажу энергетиков несовершеннолетним является частью более широкой тенденции по ограничению доступа детей к потенциально вредным продуктам. Например, в России федеральный закон о запрете продажи безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним вступил в силу с 1 марта 2025 года. Этот закон также дает регионам право вводить дополнительные ограничения по месту и времени их продажи. За нарушения предусмотрена административная ответственность, включая штрафы для физических, должностных и юридических лиц.
Подобные инициативы направлены на защиту здоровья молодого поколения. В России спикер Госдумы Вячеслав Володин, поддерживая этот законопроект, отмечал, что бесконтрольное потребление энергетиков повышает риск развития гипертонии, сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Аналогичный подход наблюдается и в других сферах: например, в России с марта 2025 года также запрещено продавать несовершеннолетним товары, содержащие сжиженный углеводородный газ, такие как зажигалки, для борьбы со сниффингом, а в регионах рассматривают запрет на продажу бензина детям.